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"Справа, яка сколихнула країну": Руслан Кравченко повідомив про вирок фігурантам справи вбивства 3-річного сина депутата Соболєва

Київ • УНН

 • 894 перегляди

Снайпера та його пособників засуджено до 13-15 років ув'язнення за замах на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва у 2019 році. Внаслідок замаху загинув трирічний син депутата.

"Справа, яка сколихнула країну": Руслан Кравченко повідомив про вирок фігурантам справи вбивства 3-річного сина депутата Соболєва

Суд оголосив вирок у справі замаху на депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва у 2019 році, внаслідок якого загинув трирічний син депутата. Снайпера та його пособників засуджено до 13-15 років ув'язнення. Про це у понеділок повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко, передає УНН

Вирок у справі, яка сколихнула країну. Сьогодні суд визнав винними снайпера та його пособників у справі про замах на депутата Київської облради, внаслідок якого трагічно загинув його 3-річний син. Зухвалий злочин було скоєно у грудні 2019 року біля ресторану "Маріо" в центрі Києва. Усіх трьох засуджено до реальних строків - від 13 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Дякую прокурорам, слідчим, оперативникам, які зробили все, щоб винні були покарані

- написав Кравченко. 

Нагадаємо

Як повідомлялося в УНН, ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва обстріляли автомобіль, у салоні якого перебувала родина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. Куля влучила у трирічного хлопчика — сина Соболєва, який помер дорогою до лікарні.

2 грудня того ж року правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.

17 грудня у прокуратурі Києва повідомили, що причетним до замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, під час якого загинув його трирічний син, вважається 25-річний уродженець росії.

30 квітня 2020 року за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру особі, причетній до вбивства 3-річної дитини депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Україна
Київ
Tesla
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