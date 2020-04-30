Фігуранту справи вбивства 3-річного сина депутата Соболєва повідомили про підозру

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру особі, яка може бути причетна до замаху на умисне вбивство депутата Київської обласної ради та вбивства його 3-річного сина в центрі Києва в грудні 2019 року. Наразі фігуранта оголошено у міжнародний розшук. Також за клопотанням прокурорів суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це надає правові підстави компетентним органам затримати цю особу на території іншої держави", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають правоохоронці, досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо, за ініціативи заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, який відповідає за ювенальний напрям, у січні Офісом Генерального прокурора було прийнято рішення щодо зміни підслідності та групи прокурорів в цьому кримінальному провадженні.

Наразі шести особам повідомлено про підозру. Чотири особи перебувають під вартою, двоє - у міжнародному розшуку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Соболєв попросив Зеленського відреагувати на незаконне позбавлення його держохорони.

Як повідомлялося в УНН, ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва обстріляли автомобіль, у салоні якого перебувала родина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. Куля влучила у трирічного хлопчика — сина Соболєва, який помер дорогою до лікарні.

2 грудня правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.

17 грудня у прокуратурі Києва повідомили, що причетним до замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, під час якого загинув його трирічний син, вважається 25-річний уродженець Росії.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора (ОГП) активізував розслідування нападу на родину депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва та вбивства його 3-річного сина.