Депутат Соболєв просить надати будь-яку інформацію щодо обставин вбивства його 3-річного сина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв звернувся з проханням надати йому або ж його дружині будь-яку відому інформацію, яка стосується вбивства його трирічного сина. Відповідний пост депутат розмістив на своїй сторінці Facebook, повідомляє УНН.
"Друзі, ми з дружиною звертаємось до вас з проханням про допомогу! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про обставини вбивства мого сина чи осіб, які можуть бути причетні до цього злочину, прошу вас - не будьте байдужими, не мовчить, повідомляйте правоохоронцям, мені особисто чи Інні Соболєвій! Важлива кожна деталь і кожен ваш дзвінок...", - написав Соболєв.
Він також гарантував анонімність тим, хто надасть інформацію.
Нагадаємо, 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля депутата В’ячеслава Соболєва у центрі столиці загинув його трирічний син. Пізніше поліція затримала підозрюваних у вбивстві та знайшла зброю, з якої було скоєне вбивство. Двом затриманим було оголошено підозру.
У прокуратурі повідомили, що встановлено слідством. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.
Вказано, що для виконання плану підозрювані орендували кімнату в хостелі неподалік від ресторану. Виконавець здійснив постріл з балкона кімнати, в той час як інший підозрюваний стежив за ситуацією з вулиці. Після здійснення пострілу, від якого загинув хлопчик, підозрювані втекли з місця злочину на авто.
Сам Соболєв озвучив прізвища низки людей, яких, на його думку, слід перевірити на причетність до злочину.