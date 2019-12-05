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Депутат Соболев просит предоставить любую информацию относительно обстоятельств убийства его 3-летнего сына

Депутат Соболев просит предоставить любую информацию относительно обстоятельств убийства его 3-летнего сына

Киев  •  УНН

 • 13029 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев обратился с просьбой предоставить ему или его жене любую известную информацию, касающуюся убийства его трехлетнего сына. Соответствующий пост депутат разместил на своей странице Facebook, сообщает УНН.

"Друзья, мы с женой обращаемся к вам с просьбой о помощи! Если вы владеете какой-либо информацией об обстоятельствах убийства моего сына или лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению, прошу вас - не будьте равнодушными, не молчите, сообщайте правоохранителям, мне лично или Инне Соболевой! Важна каждая деталь и каждый ваш звонок... ", - написал Соболев.

Он также гарантировал анонимность тем, кто предоставит информацию.

Напомним, 1 декабря в результате обстрела автомобиля депутата Вячеслава Соболева в центре столицы погиб его трехлетний сын. Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве и нашла оружие, из которого было совершено убийство. Двум задержанным было объявлено подозрение.

В прокуратуре сообщили, что установлено следствием. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.
Указано, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана. Исполнитель выстрелил с балкона комнаты, в то время как другой подозреваемый следил за ситуацией с улицы. После совершения выстрела, от которого погиб мальчик, подозреваемые скрылись с места преступления на авто.

Сам Соболев озвучил фамилии ряда людей, которых, по его мнению, следует проверить на причастность к преступлению.

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