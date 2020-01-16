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Офіс Генпрокурора заявив про активізацію розслідування вбивства сина депутата Соболєва

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Офіс Генерального прокурора (ОГП) активізував розслідування нападу на родину депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва та вбивства його 3-річного сина. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГП.

Офіс Генпрокурора заявив про активізацію розслідування вбивства сина депутата Соболєва

"Офіс Генерального прокурора активізував процес досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом нападу на родину місцевого депутата та вбивства його 3-річного сина. Про це йшлося на нараді під головуванням заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова з керівниками слідства Нацполіції та групи прокурорів, яку було змінено 13 січня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Так, повідомляється, що було заслухано інформацію про хід розслідування та подальші процесуально-слідчі дії у вказаному кримінальному провадженні.

"Окрема увага була акцентована на вжитті заходів з якнайшвидшого відпрацювання версій та мотивів злочину, а також завершенні досудового розслідування у належні строки", - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНН, ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва обстріляли автомобіль, у салоні якого перебувала родина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. Куля влучила у трирічного хлопчика — сина Соболєва, який помер дорогою до лікарні.

2 грудня правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.

17 грудня у прокуратурі Києва повідомили, що причетним до замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, під час якого загинув його трирічний син, вважається 25-річний уродженець Росії.

Нагадаємо, депутат Соболєв обіцяє 2 млн грн за інформацію про замовника замаху на нього.

Українські Національні Новини

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