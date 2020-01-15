Депутат Соболєв обіцяє 2 млн грн за інформацію про замовника замаху на нього

КИЇВ. 15 січня. УНН. Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, чий 3-річний син був вбитий під час замаху на нього в Києві, обіцяє винагороду за допомогу у встановленні замовника злочину у розмірі 2 млн грн. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.