Депутат Соболєв обіцяє 2 млн грн за інформацію про замовника замаху на нього
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Депутат Київської облради В'ячеслав Соболєв, чий 3-річний син був вбитий під час замаху на нього в Києві, обіцяє винагороду за допомогу у встановленні замовника злочину у розмірі 2 млн грн. Про це він заявив під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
"Можу запропонувати наступне, якщо хтось нам надасть інформацію, яка підтверджує замовника, ми прийняли рішення з дружиною, ми готові виплатити винагороду у розмірі 2 млн грн", - сказав Соболєв.
За його словами, якщо цю інформацію надасть поліція, то 2 млн грн підуть на технічне забезпечення або інші потреби.
Нагадаємо, ввечері 1 грудня 2019 року у центрі Києва обстріляли автомобіль, у салоні якого перебувала родина депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва. Куля влучила у трирічного хлопчика — сина Соболєва, який помер дорогою до лікарні.
2 грудня правоохоронці заявили про затримання двох підозрюваних у нападі. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.
17 грудня у прокуратурі Києва повідомили, що причетним до замаху на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва, під час якого загинув його трирічний син, вважається 25-річний уродженець Росії.