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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 109818 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112287 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 110793 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 122423 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103405 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106989 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 131748 просмотра

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Депутат Соболев обещает 2 млн грн за информацию о заказчике покушения на него

Депутат Соболев обещает 2 млн грн за информацию о заказчике покушения на него

Киев  •  УНН

 • 14784 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, чей 3-летний сын был убит во время покушения на него в Киеве, обещает вознаграждение за помощь в установлении заказчика преступления в размере 2 млн грн. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Могу предложить следующее, если кто-то нам предоставит информацию, которая подтверждает заказчика, мы приняли решение с женой, мы готовы выплатить вознаграждение в размере 2 млн грн", - сказал Соболев.

По его словам, если эту информацию предоставит полиция, то 2 млн грн пойдут на техническое обеспечение или другие нужды.

Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли автомобиль, в салоне которого находилась семья депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Пуля попала в трехлетнего мальчика - сына Соболева, который скончался по дороге в больницу.

2 декабря правоохранители заявили о задержании двух подозреваемых в нападении. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

17 декабря во прокуратуре Киева сообщили, что причастным к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын, считается 25-летний уроженец России.

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