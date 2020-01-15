Депутат Соболев обещает 2 млн грн за информацию о заказчике покушения на него
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, чей 3-летний сын был убит во время покушения на него в Киеве, обещает вознаграждение за помощь в установлении заказчика преступления в размере 2 млн грн. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Могу предложить следующее, если кто-то нам предоставит информацию, которая подтверждает заказчика, мы приняли решение с женой, мы готовы выплатить вознаграждение в размере 2 млн грн", - сказал Соболев.
По его словам, если эту информацию предоставит полиция, то 2 млн грн пойдут на техническое обеспечение или другие нужды.
Напомним, вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли автомобиль, в салоне которого находилась семья депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Пуля попала в трехлетнего мальчика - сына Соболева, который скончался по дороге в больницу.
2 декабря правоохранители заявили о задержании двух подозреваемых в нападении. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.
17 декабря во прокуратуре Киева сообщили, что причастным к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын, считается 25-летний уроженец России.