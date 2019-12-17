Слідство встановило організатора замаху на депутата Соболєва

“Прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими столичної поліції за результатами проведення комплексу оперативних та негласних слідчих (розшукових) дій вдалося встановити особу, яка, за версією слідства, організувала замовне вбивство місцевого депутата в центрі Києва, в результаті якого загинув 3-річний хлопчик.

Причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного уродженця Російської Федерації, який залучив у якості виконавця 20-річного колишнього бійця АТО, що мав досвід участі у бойових діях, у тому числі у якості снайпера, та з яким він познайомився в зоні проведення ООС на території Донецької області”, — йдеться у повідомленні.

Під час особистої зустрічі, яка відбулася в одному з ТРЦ столиці, чоловік запропонував виконавцю вчинити вбивство депутата за грошову винагороду у розмірі 40 тис. доларів США, на що останній погодився.

“Для реалізації плану організатор надав стрільцю інформацію про потерпілого, спосіб його життя, адреси проживання, роботи тощо, а також забезпечив його вогнепальною зброєю, транспортним засобом та профінансував інші витрати, у тому числі оренду гаража для зберігання знаряддя вбивства. Свої інструкції щодо організації злочину чоловік надавав виконавцю у месенджері Telegram, а сам напередодні вчинення злочину виїхав за межі України для забезпечення алібі.

У цей час виконавець разом з особою, яку він залучив у якості співучасника, самостійно визначив місце для здійснення вбивства — майданчик біля ресторану в центрі Києва, де постійно з’являвся потерпілий. Увечері 1 грудня 2019 року, коли депутат разом з дружиною та 3-річним сином сіли в автомобіль, виконавець здійснив постріл, смертельно поранивши хлопчика”, — повідомили у прокуратурі.

На підставі зібраних у ході слідства доказів прокуратура міста Києва погодила повідомлення про підозру 25-річному уродженцю Російської Федерації в організації вбивства на замовлення за ч. 2 ст. 15, п.11,12 ч.2 ст.115 КК України.

У прокуратурі додали, що наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук. Робота щодо встановлення замовника злочину триває.

Нагадаємо, 1 грудня в результаті обстрілу автомобіля депутата В’ячеслава Соболєва у центрі столиці загинув його трирічний син. Пізніше поліція затримала підозрюваних у вбивстві та знайшла зброю, з якої було скоєне вбивство. Двом затриманим було оголошено підозру.

У прокуратурі повідомили, що встановлено слідством. За версією слідства, підозрювані, двоє громадян України, 18 та 19 років, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план вчинення вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення – майданчик біля ресторану в центрі Києва, а також шляхи підходу та відходу.

Вказано, що для виконання плану підозрювані орендували кімнату в хостелі неподалік від ресторану. Виконавець здійснив постріл з балкона кімнати, в той час як інший підозрюваний стежив за ситуацією з вулиці. Після здійснення пострілу, від якого загинув хлопчик, підозрювані втекли з місця злочину на авто.