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Следствие установило организатора покушения на депутата Соболева

Следствие установило организатора покушения на депутата Соболева

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 декабря. УНН. Причастным к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын, считается 25-летний уроженец России. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы прокуратуры Киева.

"Прокуратурой города Киева совместно со следователями столичной полиции по результатам проведения комплекса оперативных и негласных следственных (розыскных) действий удалось установить, кто, по версии следствия, организовала заказное убийство местного депутата в центре Киева, в результате которого погиб 3-летний мальчик.

Причастным к организации преступления следствие считает 25-летнего уроженца Российской Федерации, привлек в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, что имел опыт участия в боевых действиях, в том числе в качестве снайпера, и с которым он познакомился в зоне проведения ООС на территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Во время личной встречи, которая состоялась в одном из ТРЦ столицы, мужчина предложил исполнителю совершить убийство депутата за денежное вознаграждение в размере 40 тыс. долларов США, на что последний согласился.

"Для реализации плана организатор предоставил стрелку информацию о потерпевшем, образ его жизни, адреса проживания, работы и т.д., а также обеспечил его огнестрельным оружием, транспортным средством и профинансировал другие расходы, в том числе аренду гаража для хранения орудие убийства. Свои инструкции по организации преступления мужчина оказывал исполнителю в мессенджере Telegram, а сам накануне совершения преступления выехал за пределы Украины для обеспечения алиби.

В это время исполнитель вместе с лицом, которое он привлек в качестве соучастника, самостоятельно определил место для совершения убийства - площадка у ресторана в центре Киева, где постоянно появлялся потерпевший. Вечером 1 декабря 2019, когда депутат вместе с женой и 3-летним сыном сели в автомобиль, исполнитель произвел выстрел, смертельно ранив мальчика", - сообщили в прокуратуре.

На основании собранных в ходе следствия доказательств прокуратура города Киева согласовал сообщение о подозрении 25-летнему уроженцу Российской Федерации в организации заказного убийства по ч. 2 ст. 15 п.11,12 ч.2 ст.115 УК Украины.

В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск. Работа по установлению заказчика преступления продолжается.

Напомним, 1 декабря в результате обстрела автомобиля депутата Вячеслава Соболева в центре столицы погиб его трехлетний сын. Позже полиция задержала подозреваемых в убийстве и нашла оружие, из которого было совершено убийство. Двум задержанным было объявлено подозрение.

В прокуратуре сообщили, что установлено следствием. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

Указано, что для выполнения плана подозреваемые арендовали комнату в хостеле недалеко от ресторана. Исполнитель выстрелил с балкона комнаты, в то время как другой подозреваемый следил за ситуацией с улицы. После производства выстрела, от которого погиб мальчик, подозреваемые скрылись с места преступления на авто.

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