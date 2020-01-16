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Офис Генпрокурора заявил об активизации расследования убийства сына депутата Соболева

Киев • УНН

 • 12177 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Офис Генерального прокурора (ОГП) активизировал расследование нападения на семью депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Офис Генпрокурора заявил об активизации расследования убийства сына депутата Соболева

"Офис Генерального прокурора активизировал процесс досудебного расследования в уголовном производстве по факту нападения на семью местного депутата и убийства его 3-летнего сына. Об этом шла речь на совещании под председательством заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова с руководителями следствия Нацполиции и группы прокуроров, которая была изменена 13 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Так, сообщается, что была заслушана информация о ходе расследования и дальнейших процессуально-следственных действиях в указанном уголовном производстве.

"Особое внимание было акцентировано на принятии мер по скорейшей отработке версий и мотивов преступления, а также завершении досудебного расследования в надлежащие сроки", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли автомобиль, в салоне которого находилась семья депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Пуля попала в трехлетнего мальчика - сына Соболева, который скончался по дороге в больницу.

2 декабря правоохранители заявили о задержании двух подозреваемых в нападении. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадка у ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

17 декабря в прокуратуре Киева сообщили, что причастным к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын, считается 25-летний уроженец России.

Напомним, депутат Соболев обещает 2 млн грн за информацию о заказчике покушения на него.

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