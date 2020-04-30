Фигуранту дела об убийстве 3-летнего сына депутата Соболева сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении лицу, причастному к убийству 3-летнего ребенка депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева. Сейчас фигурант объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ, информирует УНН.
"За процессуального руководства Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении лицу, которое может быть причастно к покушению на убийство депутата Киевского областного совета и убийстве его 3-летнего сына в центре Киева в декабре 2019 года. Сейчас фигурант объявлен в международный розыск. Также по ходатайству прокуроров суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Это дает правовые основания компетентным органам задержать это лицо на территории другого государства", - говорится в сообщении.
Как отмечают правоохранители, досудебное расследование пока продолжается.
Напомним, по инициативе заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова, который отвечает за ювенальное направление, в январе Офисом Генерального прокурора было принято решение об изменении подследственности и группы прокуроров в этом уголовном производстве.
Сейчас шести лицам сообщено о подозрении. Четыре человека находятся под стражей, двое - в международном розыске.
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Как сообщалось в УНН, вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли автомобиль, в салоне которого находилась семья депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Пуля попала в трехлетнего мальчика - сына Соболева, который скончался по дороге в больницу.
2 декабря правоохранители заявили о задержании двух подозреваемых в нападении. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления - площадку возле ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.
17 декабря в прокуратуре Киева сообщили, что причастным к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын, считается 25-летний уроженец России.
Напомним, Офис Генерального прокурора (ОГП) активизировал расследование нападения на семью депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына.