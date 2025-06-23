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"Дело, всколыхнувшее страну": Руслан Кравченко сообщил о приговоре фигурантам дела убийства 3-летнего сына депутата Соболева

Киев • УНН

 • 534 просмотра

Снайпер и его пособники приговорены к 13-15 годам заключения за покушение на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в 2019 году. В результате покушения погиб трехлетний сын депутата.

"Дело, всколыхнувшее страну": Руслан Кравченко сообщил о приговоре фигурантам дела убийства 3-летнего сына депутата Соболева

Суд объявил приговор по делу о покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева в 2019 году, в результате которого погиб трехлетний сын депутата. Снайпер и его пособники приговорены к 13-15 годам заключения. Об этом в понедельник сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко, передает УНН

Приговор по делу, которое всколыхнуло страну. Сегодня суд признал виновными снайпера и его пособников в деле о покушении на депутата Киевского облсовета, в результате которого трагически погиб его 3-летний сын. Дерзкое преступление было совершено в декабре 2019 года возле ресторана "Марио" в центре Киева. Все трое приговорены к реальным срокам - от 13 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Благодарю прокуроров, следователей, оперативников, которые сделали все, чтобы виновные были наказаны

- написал Кравченко. 

Напомним

Как сообщалось в УНН, вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли автомобиль, в салоне которого находилась семья депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Пуля попала в трехлетнего мальчика — сына Соболева, который умер по дороге в больницу.

2 декабря того же года правоохранители заявили о задержании двух подозреваемых в нападении. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления – площадку возле ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

17 декабря в прокуратуре Киева сообщили, что причастным к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын, считается 25-летний уроженец России.

30 апреля 2020 года при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении лицу, причастному к убийству 3-летнего ребенка депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Украина
Киев
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