"Замість бюрократії – дії та рішення": Кравченко розпочав роботу на посаді Генпрокурора, розповів про конкретні завдання

$41.690.00
47.860.00
ukenru
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 16:24 • 47394 перегляди
Молодик у Раку, Марс у Діві та Меркурій у Леві: астропрогноз на 23–29 червня
Ексклюзив
22 червня, 15:59 • 90888 перегляди
Ціна на нафту може злетіти вдвічі: експерт розповів, чим загрожує перекриття Ормузької протоки
Ексклюзив
22 червня, 15:12 • 73168 перегляди
Ворожий обстріл полігону ЗСУ 22 червня: удар було завдано ракетою Іскандер М - речник Сухопутних військ
Ексклюзив
22 червня, 07:59 • 91722 перегляди
Тиждень внутрішньої трансформації: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 23–29 червня
21 червня, 18:14 • 193558 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час
21 червня, 09:38 • 138463 перегляди
Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором
21 червня, 07:00 • 264818 перегляди
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року
20 червня, 16:46 • 129287 перегляди
росія не добивається капітуляції України, а наполягає "на визнанні реалій" - путін
Ексклюзив
20 червня, 13:11 • 140084 перегляди
Реформа АРМА не гарантує змін без комплексного підходу і перезавантаження команди - політолог
20 червня, 12:29 • 321677 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
73%
745мм
Популярнi новини
У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога: Повітряні Сили ЗСУ попередили про велику кількість ворожих дронів22 червня, 21:09 • 21501 перегляди
У Києві лунають вибухи на тлі атаки дронів22 червня, 21:21 • 23030 перегляди
росія атакувала Київ "Шахедами" і балістикою: 5 постраждалих, наслідки обстрілу зафіксовані у семи районах міста22 червня, 22:36 • 32541 перегляди
Під час атаки Києва пошкоджено вихід зі станції метро "Святошин"01:24 • 18621 перегляди
Масований обстріл Київщини: одна загибла, 4 поранених02:21 • 17928 перегляди
Публікації
Реформа старшої школи: що чекає на сільські школи з 2026 року21 червня, 07:00 • 264835 перегляди
"Літак судного дня": що це за "звір" та в яких країнах є (відео)20 червня, 12:29 • 321689 перегляди
День літнього сонцестояння: традиції, прикмети та що не можна робити у найдовший день року20 червня, 12:17 • 272256 перегляди
Фруктові галети: ідеальний літній десерт, який легко приготувати вдома20 червня, 11:55 • 203694 перегляди
Півмільйона зарплати за місяць і кримінальна справа. Як живе головний юрист Нацбанку20 червня, 10:11 • 253218 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Піт Гегсет
Резніков Олексій Юрійович
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Europe
Крим
Реклама
УНН Lite
Каратель зіграє разом з Людиною-павуком: що відомо про новий фільм Marvel21 червня, 23:04 • 74569 перегляди
П’ять незвичайних комедій: що подивитися у вільний час21 червня, 18:14 • 193558 перегляди
Армані вперше пропустить тиждень моди в Мілані після перебування в лікарні21 червня, 11:41 • 77164 перегляди
Останній учасник BTS Шуга завершив військову службу на тлі очікувань возз'єднання21 червня, 07:34 • 80095 перегляди
Україна здобула історичне "золото" на "Каннських левах"21 червня, 06:19 • 85988 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
NASAMS
F-16 Fighting Falcon
Fox News Channel
MIM-104 Patriot

"Замість бюрократії – дії та рішення": Кравченко розпочав роботу на посаді Генпрокурора, розповів про конкретні завдання

Київ • УНН

 • 728 перегляди

Руслан Кравченко розпочав роботу Генпрокурора без бюрократичних представлень. Він оприлюднив пріоритети, що включають боротьбу з корупцією, координацію правоохоронних органів та контроль за бюджетними коштами, а також захист прав бізнесу та невідворотність покарання воєнних злочинців.

"Замість бюрократії – дії та рішення": Кравченко розпочав роботу на посаді Генпрокурора, розповів про конкретні завдання

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко розпочав роботу на новій посаді, заявивши, що бюрократичного ритуалу представлення Президентом не буде. Він також окреслив пріоритетні завдання для прокуратури, серед яких невідворотність покарання для злочинців та координація роботи правоохоронних органів. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Руслана Кравченко у Telegram.

Сьогодні я розпочинаю роботу на посаді Генерального прокурора. Старого, бюрократичного ритуалу представлення Президентом України не буде, і це наше з ним спільне і зважене рішення. По-перше, Президент України сьогодні у відрядженні, вирішує дійсно важливі для нашої держави на міжнародному рівні питання, зокрема ті, що стосуються зміцнення нашого захисту – всіх українців, всієї держави. Це пріоритет, який не потребує пояснень. По-друге, ми не витрачаємо час на пусті формальності та відходимо від радянських звичок. Замість бюрократії – дії та рішення. Замість урочистостей – відповідальність. Це ознака змін та системного підходу до роботи, який ми впроваджуємо з першого дня

- написав Кравченко.

Зеленський призначив Руслана Кравченка Генпрокурором21.06.25, 12:38 • 138342 перегляди

Також Генеральний прокурор розповів про контекті завання та чіткі приорітети на посаді:

• зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;

• забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів;

• контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;

• створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;

• забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні і в першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави;

• особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;

• невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, і особливий акцент – щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також встановлення персональної відповідальності кожного воєнного злочинця.

Реальні результати можливі за умови ефективної взаємодії: Кравченко розповів, як планує вибудовувати співпрацю з ВР17.06.25, 18:47 • 3122 перегляди

Біографічна довідка

Руслан Кравченко, народився у Сєвєродонецьку на Луганщині. Закінчив військово-юридичний факультет Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого".

Працював на посаді слідчого, пізніше - старшого слідчого, Севастопольської прокуратури. Виконував посадові обов’язки та фіксував дії росіян під час окупації Криму. У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України. У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України. Має статус учасника бойових дій.

З 2015 по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України на різних посадах. Був старшим групи прокурорів та здійснював процесуальне керівництво, підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти колишнього президента України Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради й пособництва у веденні агресивної війни. Добився визнання Януковича винним та засудження його до 13 років позбавлення волі.

З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України. У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі.

У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді перебував до кінця грудня 2024 року. 31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.

Знаю, як це робити: Кравченко запевнив, що забезпечить збір доказів для суду в Гаазі щодо злочинів рф17.06.25, 18:23 • 4514 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоПолітикаКримінал та НП
Telegram
Державна податкова служба України
Київська область
Руслан Кравченко
Крим
Україна
Севастополь
Львів
Рівне
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9