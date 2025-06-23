"Замість бюрократії – дії та рішення": Кравченко розпочав роботу на посаді Генпрокурора, розповів про конкретні завдання

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко розпочав роботу на новій посаді, заявивши, що бюрократичного ритуалу представлення Президентом не буде. Він також окреслив пріоритетні завдання для прокуратури, серед яких невідворотність покарання для злочинців та координація роботи правоохоронних органів. Про це УНН повідомляє із посиланням на допис Руслана Кравченко у Telegram.

Сьогодні я розпочинаю роботу на посаді Генерального прокурора. Старого, бюрократичного ритуалу представлення Президентом України не буде, і це наше з ним спільне і зважене рішення. По-перше, Президент України сьогодні у відрядженні, вирішує дійсно важливі для нашої держави на міжнародному рівні питання, зокрема ті, що стосуються зміцнення нашого захисту – всіх українців, всієї держави. Це пріоритет, який не потребує пояснень. По-друге, ми не витрачаємо час на пусті формальності та відходимо від радянських звичок. Замість бюрократії – дії та рішення. Замість урочистостей – відповідальність. Це ознака змін та системного підходу до роботи, який ми впроваджуємо з першого дня - написав Кравченко.

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Також Генеральний прокурор розповів про контекті завання та чіткі приорітети на посаді:

• зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та функціонування системи кримінальної юстиції загалом;

• забезпечення реальної довіри до органів прокуратури як зі сторони нашого суспільства, громадськості, так і від наших міжнародних партнерів;

• контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції у будь-якій сфері;

• створення умов для подальшого впровадження дієвих гарантій захисту прав та законних інтересів бізнесу;

• забезпечення справедливості у кожному кримінальному провадженні і в першу чергу тих, що стосуються національної безпеки держави;

• особистий контроль за ефективністю здійснення кримінальних проваджень, що стосуються посягань на життя та здоровʼя дітей і неповнолітніх;

• невідворотність покарання для злочинців як в національних судах, так і на міжнародному рівні, і особливий акцент – щодо злочинів агресії та воєнних злочинів, а також встановлення персональної відповідальності кожного воєнного злочинця.

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Біографічна довідка

Руслан Кравченко, народився у Сєвєродонецьку на Луганщині. Закінчив військово-юридичний факультет Національного університету "Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого".

Працював на посаді слідчого, пізніше - старшого слідчого, Севастопольської прокуратури. Виконував посадові обов’язки та фіксував дії росіян під час окупації Криму. У 2014 році отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а згодом Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у воєнній сфері Західного регіону України. У 2014-2015 роках брав безпосередню участь в антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України. Має статус учасника бойових дій.

З 2015 по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України на різних посадах. Був старшим групи прокурорів та здійснював процесуальне керівництво, підтримував державне обвинувачення у кримінальному провадженні проти колишнього президента України Віктора Януковича за фактом вчинення ним державної зради й пособництва у веденні агресивної війни. Добився визнання Януковича винним та засудження його до 13 років позбавлення волі.

З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України. У 2021 році Руслан Кравченко очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі.

У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації. На цій посаді перебував до кінця грудня 2024 року. 31 грудня 2024 року призначений головою Державної податкової служби України.

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