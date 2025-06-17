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Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
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Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
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Знаю, як це робити: Кравченко запевнив, що забезпечить збір доказів для суду в Гаазі щодо злочинів рф

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Руслан Кравченко має намір забезпечити збір доказів для Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів росії. Він має 11 років досвіду в прокуратурі.

Знаю, як це робити: Кравченко запевнив, що забезпечить збір доказів для суду в Гаазі щодо злочинів рф

Руслан Кравченко на посту Генерального прокурора ставить собі за мету забезпечити збір доказів для Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів росії, передає УНН.

Основну мету своєї діяльності на цій посаді я бачу ... збір доказів для Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів росії. Жоден їх злочин не залишиться непокараним. Я знаю, як це робити 

- наголосив Кравченко.

Додамо

Крім того, Кравечнко подякував Президенту України Володимиру Зеленському за подання його кандидатури на посаду Генерального прокурора, а Верховній Раді України за підтримку – 273 голоси "за".

Це величезна довіра та відповідальність. Особливо в умовах, коли російський окупант намагається щодня знищити країну ракетами та шахедами. І за це агресору доведеться відповідати! Окрема вдячність ЗСУ, завдяки яким мав змогу представити своє бачення змін в Офісі Генерального прокурора в Києві – столиці незалежної України 

- зазначив Кравченко.

Він додав, що має за плечима колосальний прокурорський досвід – 11 років, попри те, що два останні роки не працював в цій системі.

Я розслідував і підтримував обвинувачення у найскладніших провадженнях. До анексії Криму працював слідчим в прокуратурі Севастополя, був на Сході та АТО, в прокуратурах Рівненщини, Львівщини, військовій прокуратурі. Вів справу Януковича. Саме за роботу у цій справі слідчий комітет росії та басманний суд москви оголосили мене у розшук. Повномасштабну війну зустрів на посаді керівника прокуратури Бучі. Де більшість не могли дивитися – там я працював. Заради трибуналу і незворотного покарання для нелюдів 

- резюмував він.

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Нагадаємо

Верховна Рада підтримала подання Президента Володимира Зеленського та призначила Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора України.

Кравченко має 11-річний стаж роботи в органах прокуратури. До призначення на посаду Генпрокурора працював керівником Державної податкової служби, а до цього – начальником Київської обласної військової адміністрації.

Доповнення

16 червня до Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

Посада Генпрокурора залишалася вакантною з моменту звільнення Андрія Костіна 31 жовтня 2024 року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Львівська область
Рівненська область
Кравченко Руслан Андрійович
Костін Андрій Євгенович
Верховна Рада України
Гаага
Крим
Володимир Зеленський
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