Знаю, як це робити: Кравченко запевнив, що забезпечить збір доказів для суду в Гаазі щодо злочинів рф

Руслан Кравченко на посту Генерального прокурора ставить собі за мету забезпечити збір доказів для Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів росії, передає УНН.

Основну мету своєї діяльності на цій посаді я бачу ... збір доказів для Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів росії. Жоден їх злочин не залишиться непокараним. Я знаю, як це робити

Крім того, Кравечнко подякував Президенту України Володимиру Зеленському за подання його кандидатури на посаду Генерального прокурора, а Верховній Раді України за підтримку – 273 голоси "за".

Це величезна довіра та відповідальність. Особливо в умовах, коли російський окупант намагається щодня знищити країну ракетами та шахедами. І за це агресору доведеться відповідати! Окрема вдячність ЗСУ, завдяки яким мав змогу представити своє бачення змін в Офісі Генерального прокурора в Києві – столиці незалежної України

Він додав, що має за плечима колосальний прокурорський досвід – 11 років, попри те, що два останні роки не працював в цій системі.

Я розслідував і підтримував обвинувачення у найскладніших провадженнях. До анексії Криму працював слідчим в прокуратурі Севастополя, був на Сході та АТО, в прокуратурах Рівненщини, Львівщини, військовій прокуратурі. Вів справу Януковича. Саме за роботу у цій справі слідчий комітет росії та басманний суд москви оголосили мене у розшук. Повномасштабну війну зустрів на посаді керівника прокуратури Бучі. Де більшість не могли дивитися – там я працював. Заради трибуналу і незворотного покарання для нелюдів