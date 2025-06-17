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Тримати всіх у межах Закону: Кравченко озвучив своє завдання як Генерального прокурора

Київ • УНН

 • 1606 перегляди

Руслан Кравченко заявив про відновлення ролі прокуратури, повернення довіри та справедливість у кожній справі. Він обіцяє невідворотність покарання та збір доказів для Гааги.

Тримати всіх у межах Закону: Кравченко озвучив своє завдання як Генерального прокурора

Руслан Кравченко заявив, що його завдання як Генерального прокурора - тримати всіх у межах Закону, передає УНН.

Моє завдання як Генерального прокурора буде чітким і конкретним: тримати всіх у межах Закону 

- написав Кравченко на своїй сторінці у Facebook.

Він також розкрив основну мету своєї діяльності на цій посаді:

  • ​відновлення ролі прокуратури, як головного координатора роботи правоохоронних органів. Під час війни недопустима конкуренція між силовими структурами – усі ми маємо працювати на спільну мету: захист держави та забезпечення справедливості;
    • повернення довіри до органів прокуратури, як зі сторони суспільства, громадськості, міжнародних партнерів, так і безпосередньо Верховної Ради;
      • забезпечення справедливості у кожній справі;
        • ​невідворотність покарання;
          • збір доказів для Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо злочинів росії. Жоден їх злочин не залишиться непокараним.

            Кравченко упевнений, що мірилом справедливості не може бути більшість голосів.

            Справедливість не може залежати від думки прокурора, основаної лише на формальній відповідності діяння статті Кримінального Кодексу. Коли вирішується доля людини, необхідно бачити не лише правопорушення, а й особу, яка його вчинила. Ми повинні враховувати її життєвий шлях, мотив, репутацію, обставини, за яких це сталося і навіть час, коли це відбулось. Бо іноді за одним шаблоном судять і злодія, і героя 

            - зазначив він.

            За його словами, при прийнятті рішень мають бути враховані всі моменти: що людина зробила для нашої держави, для її захисту, для збереження життя кожного з нас. Але рішення має бути одним – справедливим і законним.

            Неприпустимо, щоб людина ставала об’єктом кримінального переслідування лише для того, щоб хтось виконав план, виправдав своє перебування на посаді, чи "засвітив" гучну справу у ЗМІ. Посада і статус не можуть бути приводом для демонстративного правосуддя 

            - наголосив Кравченко.

            Щодо справедливості, то за словами Кравченка, вона повинна бути і стосовно прокурорів.

            Я з командою Державної податкової служби, на завдання Президента, в цьому році отримали додатково близько 50 мільярдів гривень. Знаю, що народні депутати обіцяли прокурорам вирівняти зарплату. Тому прошу виконати обіцянку. Необхідні кошти –  це мінімальний відсоток від того перевиконання плану, якого досягла наша команда 

            - додав він.

            За словами Кравченка, реальні результати можливі за умови ефективної взаємодії з Верховною Радою, маємо повернути довіру парламенту до органів прокуратури.

            Один з пріоритетів — регулярна, предметна і відповідальна комунікація з Верховною Радою, комітетами, що здійснюють парламентський контроль, а також публічна звітність про результати роботи. Впевнений, що нас чекає серйозна робота над удосконаленням законодавства 

            - додав він.

            За словами Кравченка, не менш важливим є зовнішній вимір – репутація прокуратури як всередині країни, так і за її межами, серед міжнародних партнерів та у ЗМІ. Постійна комунікація з суспільством повинна стати ще однією нормою роботи прокуратури. Серед важливих питань — недопущення тиску на бізнес та ЗМІ. Також я не допущу  незаконного тиску на прокурорів.

            Щодо мене особисто — я не гнуся та не ламаюся. Тому раджу всім не витрачати час та забути про тиск. Я представляю не політичну силу, а Закон — і переконаний, що прокуратура має залишатися поза будь-якими політичними впливами. Я діятиму винятково в межах Конституції та законів України. До речі, в мене немає родичів в органах прокуратури і, запевняю вас, вони там і не з’являться. Вірю, що чесна прокуратура, ефективний парламентський контроль, координація і довіра між інституціями – це основа справедливості в нашій державі.  Справедливість не шукає зручних рішень, вона вимагає мужності, чесності і правди, незважаючи на будь – який тиск. Хтось в сесійній залі обрав повернутися до мене спиною – я цього не зроблю. Бо правда і справедливість озвучуються в очі, а не в спину 

            - резюмував Кравченко.

            Нагадаємо

            Верховна Рада підтримала подання Президента Володимира Зеленського та призначила Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора України.

            Кравченко має 11-річний стаж роботи в органах прокуратури. До призначення на посаду Генпрокурора працював керівником Державної податкової служби, а до цього – начальником Київської обласної військової адміністрації.

            Доповнення

            16 червня до Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

            Посада Генпрокурора залишалася вакантною з моменту звільнення Андрія Костіна 31 жовтня 2024 року.

            Антоніна Туманова

            Антоніна Туманова

            Політика
            Державна податкова служба України
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