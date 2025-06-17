Знаю, как это делать: Кравченко заверил, что обеспечит сбор доказательств для суда в Гааге по преступлениям рф

Руслан Кравченко на посту Генерального прокурора ставит своей целью обеспечить сбор доказательств для Международного уголовного суда в Гааге относительно преступлений россии, передает УНН.

Основную цель своей деятельности на этой должности я вижу ... сбор доказательств для Международного уголовного суда в Гааге относительно преступлений россии. Ни одно их преступление не останется безнаказанным. Я знаю, как это делать

Кроме того, Кравечнко поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за представление его кандидатуры на должность Генерального прокурора, а Верховную Раду Украины за поддержку – 273 голоса "за".

Это огромное доверие и ответственность. Особенно в условиях, когда российский оккупант пытается ежедневно уничтожить страну ракетами и шахедами. И за это агрессору придется отвечать! Отдельная благодарность ВСУ, благодаря которым имел возможность представить свое видение изменений в Офисе Генерального прокурора в Киеве – столице независимой Украины

Он добавил, что имеет за плечами колоссальный прокурорский опыт – 11 лет, несмотря на то, что два последних года не работал в этой системе.

Я расследовал и поддерживал обвинения в самых сложных производствах. До аннексии Крыма работал следователем в прокуратуре Севастополя, был на Востоке и АТО, в прокуратурах Ровенщины, Львовщины, военной прокуратуре. Вел дело Януковича. Именно за работу в этом деле следственный комитет россии и басманный суд москвы объявили меня в розыск. Полномасштабную войну встретил в должности руководителя прокуратуры Бучи. Где большинство не могли смотреть – там я работал. Ради трибунала и необратимого наказания для нелюдей