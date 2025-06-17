Знаю, как это делать: Кравченко заверил, что обеспечит сбор доказательств для суда в Гааге по преступлениям рф
Киев • УНН
Руслан Кравченко намерен обеспечить сбор доказательств для Международного уголовного суда в Гааге по преступлениям россии. У него 11 лет опыта в прокуратуре.
Руслан Кравченко на посту Генерального прокурора ставит своей целью обеспечить сбор доказательств для Международного уголовного суда в Гааге относительно преступлений россии, передает УНН.
Основную цель своей деятельности на этой должности я вижу ... сбор доказательств для Международного уголовного суда в Гааге относительно преступлений россии. Ни одно их преступление не останется безнаказанным. Я знаю, как это делать
Добавим
Кроме того, Кравечнко поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за представление его кандидатуры на должность Генерального прокурора, а Верховную Раду Украины за поддержку – 273 голоса "за".
Это огромное доверие и ответственность. Особенно в условиях, когда российский оккупант пытается ежедневно уничтожить страну ракетами и шахедами. И за это агрессору придется отвечать! Отдельная благодарность ВСУ, благодаря которым имел возможность представить свое видение изменений в Офисе Генерального прокурора в Киеве – столице независимой Украины
Он добавил, что имеет за плечами колоссальный прокурорский опыт – 11 лет, несмотря на то, что два последних года не работал в этой системе.
Я расследовал и поддерживал обвинения в самых сложных производствах. До аннексии Крыма работал следователем в прокуратуре Севастополя, был на Востоке и АТО, в прокуратурах Ровенщины, Львовщины, военной прокуратуре. Вел дело Януковича. Именно за работу в этом деле следственный комитет россии и басманный суд москвы объявили меня в розыск. Полномасштабную войну встретил в должности руководителя прокуратуры Бучи. Где большинство не могли смотреть – там я работал. Ради трибунала и необратимого наказания для нелюдей
Держать всех в рамках Закона: Кравченко озвучил свою задачу в качестве Генерального прокурора17.06.25, 17:46 • 1670 просмотров
Напомним
Верховная Рада поддержала представление Президента Владимира Зеленского и назначила Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора Украины.
Кравченко имеет 11-летний стаж работы в органах прокуратуры. До назначения на должность Генпрокурора работал руководителем Государственной налоговой службы, а до этого – начальником Киевской областной военной администрации.
Дополнение
16 июня в Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.
Должность Генпрокурора оставалась вакантной с момента увольнения Андрея Костина 31 октября 2024 года.