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Знаю, как это делать: Кравченко заверил, что обеспечит сбор доказательств для суда в Гааге по преступлениям рф

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Руслан Кравченко намерен обеспечить сбор доказательств для Международного уголовного суда в Гааге по преступлениям россии. У него 11 лет опыта в прокуратуре.

Знаю, как это делать: Кравченко заверил, что обеспечит сбор доказательств для суда в Гааге по преступлениям рф

Руслан Кравченко на посту Генерального прокурора ставит своей целью обеспечить сбор доказательств для Международного уголовного суда в Гааге относительно преступлений россии, передает УНН.

Основную цель своей деятельности на этой должности я вижу ... сбор доказательств для Международного уголовного суда в Гааге относительно преступлений россии. Ни одно их преступление не останется безнаказанным. Я знаю, как это делать 

- подчеркнул Кравченко.

Добавим

Кроме того, Кравечнко поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского за представление его кандидатуры на должность Генерального прокурора, а Верховную Раду Украины за поддержку – 273 голоса "за".

Это огромное доверие и ответственность. Особенно в условиях, когда российский оккупант пытается ежедневно уничтожить страну ракетами и шахедами. И за это агрессору придется отвечать! Отдельная благодарность ВСУ, благодаря которым имел возможность представить свое видение изменений в Офисе Генерального прокурора в Киеве – столице независимой Украины 

- отметил Кравченко.

Он добавил, что имеет за плечами колоссальный прокурорский опыт – 11 лет, несмотря на то, что два последних года не работал в этой системе.

Я расследовал и поддерживал обвинения в самых сложных производствах. До аннексии Крыма работал следователем в прокуратуре Севастополя, был на Востоке и АТО, в прокуратурах Ровенщины, Львовщины, военной прокуратуре. Вел дело Януковича. Именно за работу в этом деле следственный комитет россии и басманный суд москвы объявили меня в розыск. Полномасштабную войну встретил в должности руководителя прокуратуры Бучи. Где большинство не могли смотреть – там я работал. Ради трибунала и необратимого наказания для нелюдей 

- резюмировал он.

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Напомним

Верховная Рада поддержала представление Президента Владимира Зеленского и назначила Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора Украины.

Кравченко имеет 11-летний стаж работы в органах прокуратуры. До назначения на должность Генпрокурора работал руководителем Государственной налоговой службы, а до этого – начальником Киевской областной военной администрации.

Дополнение

16 июня в Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского о назначении Руслана Кравченко на должность Генерального прокурора.

Должность Генпрокурора оставалась вакантной с момента увольнения Андрея Костина 31 октября 2024 года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Львовская область
Ровненская область
Руслан Кравченко
Андрей Костин
Верховная Рада
Гаага
Крым
Владимир Зеленский
Украина
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