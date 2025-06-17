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Реальні результати можливі за умови ефективної взаємодії: Кравченко розповів, як планує вибудовувати співпрацю з ВР

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Новий Генпрокурор Кравченко прагне відновити довіру парламенту до прокуратури. Він обіцяє прозорість, публічну звітність і відсутність тиску на прокурорів та бізнес.

Реальні результати можливі за умови ефективної взаємодії: Кравченко розповів, як планує вибудовувати співпрацю з ВР

Руслан Кравченко ставить собі за мету на посаді Генерального прокурора повернути довіру парламенту до органів прокуратури. Серед його пріоритетів - предметна і відповідальна комунікація з Радою, а також публічна звітність про результати роботи, передає УНН.

Реальні результати можливі за умови ефективної взаємодії з Верховною Радою, маємо повернути довіру парламенту до органів прокуратури. Один з пріоритетів — регулярна, предметна і відповідальна комунікація з Верховною Радою, комітетами, що здійснюють парламентський контроль, а також публічна звітність про результати роботи. Впевнений, що нас чекає серйозна робота над удосконаленням законодавства 

– наголосив Кравченко.

За його словами, не менш важливим є зовнішній вимір – репутація прокуратури як всередині країни, так і за її межами, серед міжнародних партнерів та у ЗМІ. Постійна комунікація з суспільством повинна стати ще однією нормою роботи прокуратури. Серед важливих питань — недопущення тиску на бізнес та ЗМІ.

Крім того, Кравченко запевнив, що не допустить незаконного тиску на прокурорів.

Щодо мене особисто — я не гнуся та не ламаюся. Тому раджу всім не витрачати час та забути про тиск. Я представляю не політичну силу, а Закон — і переконаний, що прокуратура має залишатися поза будь-якими політичними впливами. Я діятиму винятково в межах Конституції та законів України. До речі, в мене немає родичів в органах прокуратури і, запевняю вас, вони там і не з’являться 

– додав він.

Кравченко вірить, що чесна прокуратура, ефективний парламентський контроль, координація і довіра між інституціями – це основа справедливості в нашій державі.

Справедливість не шукає зручних рішень, вона вимагає мужності, чесності і правди, незважаючи на будь – який тиск. Хтось в сесійній залі обрав повернутися до мене спиною – я цього не зроблю. Бо правда і справедливість озвучуються в очі, а не в спину 

– резюмував він.

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Нагадаємо

Верховна Рада підтримала подання Президента Володимира Зеленського та призначила Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора України.

Кравченко має 11-річний стаж роботи в органах прокуратури. До призначення на посаду Генпрокурора працював керівником Державної податкової служби, а до цього – начальником Київської обласної військової адміністрації.

Доповнення

16 червня до Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.

Посада Генпрокурора залишалася вакантною з моменту звільнення Андрія Костіна 31 жовтня 2024 року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
Кравченко Руслан Андрійович
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
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