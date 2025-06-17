Реальні результати можливі за умови ефективної взаємодії: Кравченко розповів, як планує вибудовувати співпрацю з ВР
Київ • УНН
Новий Генпрокурор Кравченко прагне відновити довіру парламенту до прокуратури. Він обіцяє прозорість, публічну звітність і відсутність тиску на прокурорів та бізнес.
Руслан Кравченко ставить собі за мету на посаді Генерального прокурора повернути довіру парламенту до органів прокуратури. Серед його пріоритетів - предметна і відповідальна комунікація з Радою, а також публічна звітність про результати роботи, передає УНН.
Реальні результати можливі за умови ефективної взаємодії з Верховною Радою, маємо повернути довіру парламенту до органів прокуратури. Один з пріоритетів — регулярна, предметна і відповідальна комунікація з Верховною Радою, комітетами, що здійснюють парламентський контроль, а також публічна звітність про результати роботи. Впевнений, що нас чекає серйозна робота над удосконаленням законодавства
За його словами, не менш важливим є зовнішній вимір – репутація прокуратури як всередині країни, так і за її межами, серед міжнародних партнерів та у ЗМІ. Постійна комунікація з суспільством повинна стати ще однією нормою роботи прокуратури. Серед важливих питань — недопущення тиску на бізнес та ЗМІ.
Крім того, Кравченко запевнив, що не допустить незаконного тиску на прокурорів.
Щодо мене особисто — я не гнуся та не ламаюся. Тому раджу всім не витрачати час та забути про тиск. Я представляю не політичну силу, а Закон — і переконаний, що прокуратура має залишатися поза будь-якими політичними впливами. Я діятиму винятково в межах Конституції та законів України. До речі, в мене немає родичів в органах прокуратури і, запевняю вас, вони там і не з’являться
Кравченко вірить, що чесна прокуратура, ефективний парламентський контроль, координація і довіра між інституціями – це основа справедливості в нашій державі.
Справедливість не шукає зручних рішень, вона вимагає мужності, чесності і правди, незважаючи на будь – який тиск. Хтось в сесійній залі обрав повернутися до мене спиною – я цього не зроблю. Бо правда і справедливість озвучуються в очі, а не в спину
Тримати всіх у межах Закону: Кравченко озвучив своє завдання як Генерального прокурора17.06.25, 17:46 • 2416 переглядiв
Нагадаємо
Верховна Рада підтримала подання Президента Володимира Зеленського та призначила Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора України.
Кравченко має 11-річний стаж роботи в органах прокуратури. До призначення на посаду Генпрокурора працював керівником Державної податкової служби, а до цього – начальником Київської обласної військової адміністрації.
Доповнення
16 червня до Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора.
Посада Генпрокурора залишалася вакантною з моменту звільнення Андрія Костіна 31 жовтня 2024 року.