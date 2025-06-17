Реальні результати можливі за умови ефективної взаємодії: Кравченко розповів, як планує вибудовувати співпрацю з ВР

Руслан Кравченко ставить собі за мету на посаді Генерального прокурора повернути довіру парламенту до органів прокуратури. Серед його пріоритетів - предметна і відповідальна комунікація з Радою, а також публічна звітність про результати роботи, передає УНН.

Реальні результати можливі за умови ефективної взаємодії з Верховною Радою, маємо повернути довіру парламенту до органів прокуратури. Один з пріоритетів — регулярна, предметна і відповідальна комунікація з Верховною Радою, комітетами, що здійснюють парламентський контроль, а також публічна звітність про результати роботи. Впевнений, що нас чекає серйозна робота над удосконаленням законодавства

За його словами, не менш важливим є зовнішній вимір – репутація прокуратури як всередині країни, так і за її межами, серед міжнародних партнерів та у ЗМІ. Постійна комунікація з суспільством повинна стати ще однією нормою роботи прокуратури. Серед важливих питань — недопущення тиску на бізнес та ЗМІ.

Крім того, Кравченко запевнив, що не допустить незаконного тиску на прокурорів.

Щодо мене особисто — я не гнуся та не ламаюся. Тому раджу всім не витрачати час та забути про тиск. Я представляю не політичну силу, а Закон — і переконаний, що прокуратура має залишатися поза будь-якими політичними впливами. Я діятиму винятково в межах Конституції та законів України. До речі, в мене немає родичів в органах прокуратури і, запевняю вас, вони там і не з’являться