Генеральный прокурор Кравченко заявил об изменениях в подходе к участию прокуроров в расследовании насильственных преступлений против детей

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что в скором времени планирует издать распоряжение, которое усилит уровень контроля и ответственности в расследовании и судебном представительстве прокуроров в уголовных производствах, касающихся насильственных преступлений против детей. Об этом он сообщил в своем посте на Фейсбук, комментируя приговор по делу об убийстве 3-летнего сына депутата Киевского облсовета, которое произошло в 2019 году, передает УНН.

Обращаю внимание прокуроров всех уровней: преступления против детей и несовершеннолетних будут находиться под моим личным контролем. В ближайшее время будет издано распоряжение, которое будет предусматривать обязательное участие руководителя областной прокуратуры и/или его заместителя во всех производствах по насильственным преступлениям против детей - как на этапе досудебного расследования, так и в суде - заявил Руслан Кравченко.

Он подчеркнул безусловную ответственность в таких уголовных производствах.

"Эти дела не просто уголовные производства. Это о нашем совместном обязательстве перед теми, кто не может себя защитить. И эта ответственность безусловна", - добавил Генеральный прокурор.

Дополнение

23 июня 2025 года Шевченковский районный суд Киева вынес приговор по делу о покушении на убийство экс-депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве по неосторожности его трехлетнего сына. Снайпер и его пособники приговорены к 13-15 годам заключения.

"Спасибо прокурорам, следователям, оперативникам, которые сделали все, чтобы виновные были наказаны", - написал Генеральный прокурор Кравченко.

Напомним

Как сообщалось в УНН, вечером 1 декабря 2019 года в центре Киева обстреляли автомобиль, в салоне которого находилась семья депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Пуля попала в трехлетнего мальчика — сына Соболева, который умер по дороге в больницу.

2 декабря того же года правоохранители заявили о задержании двух подозреваемых в нападении. По версии следствия, подозреваемые, двое граждан Украины, 18 и 19 лет, действуя по заказу неустановленного лица, разработали совместный план совершения убийства депутата, определив место для его осуществления – площадку возле ресторана в центре Киева, а также пути подхода и отхода.

17 декабря в прокуратуре Киева сообщили, что причастным к покушению на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, во время которого погиб его трехлетний сын, считается 25-летний уроженец россии.

30 апреля 2020 года под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении лицу, причастному к убийству 3-летнего ребенка депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.