Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко после визита в крупнейший в Украине благотворительный детский приют "Город добра" и ряда шокирующих историй маленьких украинцев анонсировал кадровые решения, а также полную проверку всех детских домов по стране. Кравченко также подчеркнул – в Украине с сегодняшнего дня действует принцип нулевой толерантности к насилию и халатности в отношении детей, передает УНН.

Детали

Генпрокурор сообщил, что в конце прошлой недели был в командировке, окончание которой стало для него знаковым: "с одной стороны исполнено светом и добром, с другой - болью и ужасом. По приглашению невероятной Марты Левченко приехал в крупнейший в Украине благотворительный детский приют "Город добра".

Место, где с первого шага ты чувствуешь не атмосферу, а любовь. Мы зашли, и дети просто слетелись к Марте. Обнимали, держали ее за руки, тянулись к ней так, будто в ней их тишина, опора, настоящая безопасность. Они звали "Марта!" искренне, с детским доверием, которое не обманешь. Я стоял и смотрел: так выглядит забота. Так выглядит любовь, которую не купишь и не сымитируешь. И именно этот светлый момент только усилил удар, который ждал дальше. Удар, который не просто болит, он оставляет след. То, что я увидел потом… Это не просто трагедия. Это то, что трудно произнести вслух. Я почувствовал тот же холод, ту же боль, которую чувствовал в Буче, когда мы раскапывали братские могилы. Тот же. Когда понимаешь: зло не абстрактно. Оно реально. Оно рядом. И оно произошло с теми, кто был беззащитным. Только на этот раз, это были не взрослые. Это были дети. Наши дети. Те, кого взрослые должны были бы защищать, а вместо этого ломали - отметил Кравченко.

Генпрокурор услышал истории, "после которых ты четко понимаешь - все проблемы взрослой жизни не имеют значения, когда есть такая боль и так цинично поломаны судьбы".

Дети, 8-10 лет, привязанные к кроватям для детей до 2 лет, в детском доме на Николаевщине. Привязаны. С поломанными и выгнутыми конечностями. "Чтобы не мешали". Ребенок на Волыни, которого родители поили алкоголем, а социальные службы годами отчитывались: "Все в порядке". Четыре здоровых ребенка, которым сознательно нарисовали тяжелые психиатрические диагнозы, чтобы получать дополнительные выплаты. 20 тыс. грн в месяц. Вот цена, за которую взрослые пошли на то, чтобы сломать судьбы четырех маленьких людей. Оставив их без возможности быть усыновленными, фактически без будущего. Я не говорю уже о том, что детей с несуществующими диагнозами шпиговали психотропными препаратами, не давая возможности нормально жить, ходить в школу, развиваться - добавил Кравченко.

По его словам, это не истории, это преступления.

Это гниль, которую нужно вырезать до основания. Эти дети теперь в безопасности, в "Городе добра". Но сколько детей сейчас молча терпят? Сколько еще в тишине системы, которая "не видит", "не слышит" и у которой "все хорошо"? Эта командировка вырвала меня из рутины. Поставила перед тем, что невозможно забыть. Показала, что за пределами политики есть то, что действительно важно и моментами очень страшно. И я не имею права молчать. Я обещал Марте Левченко быть голосом "Города добра", быть голосом тех, кто не может себя защитить. И я держу слово - добавил Генпрокурор.

Добавим

Кравченко рассказал о трех важных решениях, которые он принял после командировки.

Первое: кадровое решение - назначение нового заместителя Генпрокурора.

Моим новым заместителем будет человек, кадровый прокурор, у которого одна ценность и один критерий - это дети. Он многодетный отец, человек, который знает, что такое любовь, ответственность и боль. Его мандат будет один: все дети Украины. Каждый детский дом. Каждый случай насилия. Каждая детская история. О персоналии сообщу отдельно - отметил Кравченко.

Второе: немедленное наведение порядка.

Обращаюсь к министрам здравоохранения и социальной политики, к социальным службам, руководителям детских учреждений, главам ОГА и РГА. Нет времени на отписки, на "комиссии", которые ничего не меняют. Необходимо провести независимую проверку диагнозов всех детей. Проверить условия, медицинские заключения, уход. В случае нарушений и бездействия, органы прокуратуры будут действовать быстро и жестко - добавил Генпрокурор.

Третье: полная проверка всех детских домов по стране.

Прокуроры областей вопросы детей, детских домов, больниц других детских учреждений берут на личный контроль. Правоохранительные органы должны начать работу немедленно. Никакого "не трогайте". Никакого "так было всегда". Никакого "все в порядке" - подчеркнул Кравченко.

По его словам, эти истории - точка и после нее больше не будет "компромиссов".

Не будет "традиций". Не будет замалчивания. В Украине с сегодняшнего дня действует принцип нулевой толерантности к насилию и халатности в отношении детей. И я обращаюсь ко всем чиновникам: время "все хорошо" закончилось, время круговой поруки закончилось, время молчания - тоже. Жизнь и здоровье детей это не цена должности. И мы обеспечим их защиту любой ценой. Любой - резюмировал Генпрокурор.

