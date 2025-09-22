"Каждый, кто убил или изнасиловал ребенка, должен получить пожизненное" - Генпрокурор Кравченко о приговоре Косову

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что каждый, кто совершил убийство или изнасилование несовершеннолетнего, должен получить пожизненное заключение. Об этом он заявил после заседания суда, на котором огласили приговор Косову, передает корреспондент УНН.

Детали

Кравченко указал, что сторона обвинения, и он лично доволен этим приговором, потому что он максимально приближен к справедливости. Также Генпрокурор напомнил, что у погибшего Максима завтра должен был быть день рождения.

"Максим больше не сможет жить и нет шанса на жизнь. А этот человек, который убил, имеет шанс на жизнь и будет жить. Поэтому, и чтобы вы все знали, у Максима завтра мог быть день рождения, но его уже не будет", - рассказал Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что каждый, кто убил или изнасиловал несовершеннолетнего, должен получить максимальное наказание – пожизненное заключение. "Это моя позиция, как Генерального прокурора. Я буду ее придерживаться вместе с прокурорами областей. По каждому делу, там, где пострадал ребенок или, к сожалению, убит или изнасилован, государственное обвинение представляет прокурор области. И также вместе я, вместе с прокурорами областей, буду поддерживать, защищать интересы детей по всей стране, для того, чтобы достичь той цели, чтобы каждый помнил, чтобы даже на ребенка не смотрел и не имел никаких мыслей чтобы изнасиловать или убить, или ударить, потому что будет помнить, что за это преступление против детей будет пожизненное заключение", - подчеркнул Генеральный прокурор.

Дополнение

Шевченковский райсуд Киева назначил пожизненное заключение экс-сотруднику УГО Артему Косову за убийство 16-летнего парня на фуникулере. Прокуратура просила высшую меру наказания для обвиняемого.

Контекст

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.

17 сентября во время судебных дебатов Косов выразил соболезнования семье убитого им подростка. Также он заявил, что ему жаль.