Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рік
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Колегія суддів Шевченківського райсуду Києва видалилась до нарадчої кімнати для ухвалення рішення у справі ексспівробітника УДО Артема Косова. Його обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера.

Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок

Колегія суддів Шевченківського районного суду Києва видалилась до нарадчої кімнати для ухвалення остаточного рішення у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, передає кореспондент УНН.

Суд завершив стадію судових дебатів і видалився до нарадчої кімнати для остаточного рішення. 

Перед тим суддя повідомив дату оголошення вироку – 22 вересня. 

"Суд видаляється до нарадчої кімнати кімнати, оголошення вироку планується на понеділок, 22 вересня, 11:30", - зазначила суддя.

Перед тим обвинувачуваний Косов взяв слово і висловив співчуття родині вбитого ним підлітка.

"Я не міг звернути увагу на те, що такі вчинки викликали такі наслідки. Мені дуже прикро. Я також людина, я співчував родині загиблого, були деякі переживання, що загинула людина. Я не міг уявити, що мої дії викличуть настільки важкі наслідки", - заявив Косов.

"Відсутність каяття та жодного жалю": Кравченко про обвинуваченого у справі щодо вбивства на фунікулері15.09.25, 16:14 • 5394 перегляди

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Київ