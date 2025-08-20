$41.360.10
Кравченко прокоментував дії підсудного у справі про вбивство на фунікулері: був у стані сп'яніння та дозволяв собі образливі репліки

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Генпрокурор Кравченко проаналізував відео дій Косова, обвинуваченого у вбивстві підлітка на фунікулері, відзначивши його цинізм та зневагу до життя. Експерт підтвердив, що причиною смерті став шматок скла, який завдав поранення в шию.

Кравченко прокоментував дії підсудного у справі про вбивство на фунікулері: був у стані сп'яніння та дозволяв собі образливі репліки

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка останнього була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"На основі відеозаписів ми бачимо поведінку обвинувачуваного Косова, його ставлення до скоєного. Він перебуває в очевидному стані сп'яніння від алкоголю. Також відсутність логічної посідовності", - зазначив Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що дії обвинуваченого демонструють відвертий цинізм.

"Найбільше шокує, що він без жодного каяття, з викликом повідомляє правоохоронцям що хотів зробити кидок через стегно, фактично повідомивши механізм, яким збирався вчинити свої дії", - сказав Кравченко.

Також за словами Генпрокурора, дії підсудного демонструють глибоку неповагу до життя людини.

"Його дії демонструють глибоку неповагу до життя людини. Не просто людини, а дитини. Він дозволяє собі образливі репліки та демонстративне визнання своїх дій", - підкреслив Генпрокурор.

Раніше УНН повідомляв, що суд на сьогоднішньому засіданні у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова заслухав висновки судово-медичного експерта. Він зазначив, що причиною смерті став шматок скла, який завдав загиблому основного поранення у шию.   

 Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.  

Також Руслан Кравченко спробував дізнатися від обвинуваченого, чи справді він закликав потерпілого іти служити до армії. Косов відмовився підтвердити, що закликав підлітка йти служити до армії.

"Деякі учасники судового процесу забувають про цінність життя людини": Генпрокурор пояснив рішення представляти обвинувачення у справі вбивства на фунікулері14.08.25, 13:29 • 3275 переглядiв

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Павло Зінченко

КиївКримінал та НП
Пістолет
Дитина
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство закордонних справ України
Київ