Кравченко допитав обвинуваченого у справі вбивства на фунікулері

Під час засідання суду у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, Генеральний прокурор Руслан Кравченко спробував дізнатися від обвинуваченого, чи справді він закликав потерпілого іти служити до армії. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Ви відправили дитину служити в армію. Ви були незадоволені, що дитина не служить в армії? Ви працівник ТЦК, що відправляти підлітка служити?", - відреагував Генпрокурор на відео, на якому обвинувачуваний закликав потерпілого іти служити до армії.

Обвинувачуваний відмовився підтвердити, що закликав підлітка іти служити. Він також відмовився сказати в суді дослівно, що говорив на місці події, апелюючи, що у цих словах присутня нецензурна лексика.

Сторона обвинувачення також наголосила, що згідно з матеріалами відео, потерпілий та його супутники поводилися адекватно, а на погрози з боку Косова потерпілий лише спитав: "Що я вам зробив?".

Раніше УНН повідомляв, що суд на сьогоднішньому засіданні у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова заслухав висновки судово-медичного експерта. Він зазначив, що причиною смерті став шматок скла, який завдав загиблому основного поранення у шию.



Руслан Кравченко під час суду повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.

"Деякі учасники судового процесу забувають про цінність життя людини": Генпрокурор пояснив рішення представляти обвинувачення у справі вбивства на фунікулері

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.