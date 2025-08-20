Кравченко допитав обвинуваченого у справі вбивства на фунікулері

$41.360.10
Ексклюзив
11:22 • 18914 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
09:46 • 19377 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
09:29 • 34333 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 126425 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 48990 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 47113 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
19 серпня, 21:51 • 45830 перегляди
Близько 10 країн Європи погодилися відправити свої війська в Україну
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 178128 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:09 • 148427 перегляди
Defence City: Верховна Рада готується до вирішального голосування
Ексклюзив
19 серпня, 11:23 • 129745 перегляди
Фармацевтичний лобізм під прикриттям: як новий законопроєкт про ліки може вдарити по пацієнтах
Спецпредставник Трампа Віткофф стверджує, що росіяни "майже одразу" пішли на поступки на саміті на Алясці20 серпня, 07:31 • 12519 перегляди
Білий дім розглядає Будапешт для мирних переговорів Зеленського з путіним - Politico20 серпня, 07:40 • 14240 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 36799 перегляди
Сьогодні ВР голосуватиме за Defence City: нардеп Веніславський закликав включити авіацію до ініціативи
Ексклюзив
20 серпня, 08:52 • 25664 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 25512 перегляди
Нардепи ще у 2020 році попереджали про правову колізію, яка тепер позбавила акціонерів банків доступу до правосуддя12:11 • 12272 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
11:22 • 18916 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
Ексклюзив
09:29 • 34334 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto20 серпня, 08:14 • 126432 перегляди
путіну кинули виклик, ситуація залежить тепер від нього: політолог про зустріч Зеленського та Трампа
Ексклюзив
19 серпня, 12:13 • 178136 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Владислав Косіняк-Камиш
Масуд Пезешкіян
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Білорусь
Святошинський район
Голлі Беррі відсвяткувала 59-й день народження на Бора-Бора і поділилась ефектними знімками в бікіні Photo12:51 • 8038 перегляди
Valentino призначив Ріккардо Белліні новим генеральним директором12:45 • 6940 перегляди
Зірка "Зоряних війн" поділився, що роздумував про еміграцію через переобрання Трампа11:47 • 9000 перегляди
Зірка "Purple Rain" судиться зі спадкоємцями Prince через ім’я "Аполлонія"09:18 • 26127 перегляди
Євробачення-2026 відбудеться у Відні: "Вінер Штадтхалле" знову стане ареною світового шоу20 серпня, 08:11 • 37442 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Лікарські засоби
Гривня
Дія (сервіс)
Нафта

Кравченко допитав обвинуваченого у справі вбивства на фунікулері

Київ • УНН

 • 310 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко допитав обвинуваченого Артема Косова у справі про вбивство 16-річного хлопця на фунікулері. Косов відмовився підтвердити, що закликав підлітка йти служити до армії.

Кравченко допитав обвинуваченого у справі вбивства на фунікулері

Під час засідання суду у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, Генеральний прокурор Руслан Кравченко спробував дізнатися від обвинуваченого, чи справді він закликав потерпілого іти служити до армії. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Ви відправили дитину служити в армію. Ви були незадоволені, що дитина не служить в армії? Ви працівник ТЦК, що відправляти підлітка служити?", - відреагував Генпрокурор на відео, на якому обвинувачуваний закликав потерпілого іти служити до армії.

Обвинувачуваний відмовився підтвердити, що закликав підлітка іти служити. Він також відмовився сказати в суді дослівно, що говорив на місці події, апелюючи, що у цих словах присутня нецензурна лексика.

Сторона обвинувачення також наголосила, що згідно з матеріалами відео, потерпілий та його супутники поводилися адекватно, а на погрози з боку Косова потерпілий лише спитав: "Що я вам зробив?".

Раніше УНН повідомляв, що суд на сьогоднішньому засіданні у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова заслухав висновки судово-медичного експерта. Він зазначив, що причиною смерті став шматок скла, який завдав загиблому основного поранення у шию.    

 Руслан Кравченко під час суду повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.  

"Деякі учасники судового процесу забувають про цінність життя людини": Генпрокурор пояснив рішення представляти обвинувачення у справі вбивства на фунікулері14.08.25, 13:29 • 3263 перегляди

Доповнення

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув.

Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці. Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Пістолет
Дитина
Руслан Кравченко
Генеральний прокурор (Україна)
Міністерство закордонних справ України
Київ