Кравченко допросил обвиняемого по делу об убийстве на фуникулере

Во время судебного заседания по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, Генеральный прокурор Руслан Кравченко попытался узнать от обвиняемого, действительно ли он призывал потерпевшего идти служить в армию. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Вы отправили ребенка служить в армию. Вы были недовольны, что ребенок не служит в армии? Вы работник ТЦК, чтобы отправлять подростка служить?", - отреагировал Генпрокурор на видео, на котором обвиняемый призывал потерпевшего идти служить в армию.

Обвиняемый отказался подтвердить, что призывал подростка идти служить. Он также отказался сказать в суде дословно, что говорил на месте происшествия, апеллируя, что в этих словах присутствует нецензурная лексика.

Сторона обвинения также подчеркнула, что согласно материалам видео, потерпевший и его спутники вели себя адекватно, а на угрозы со стороны Косова потерпевший лишь спросил: "Что я вам сделал?".

Ранее УНН сообщал, что суд на сегодняшнем заседании по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова заслушал выводы судебно-медицинского эксперта. Он отметил, что причиной смерти стал кусок стекла, который нанес погибшему основное ранение в шею.



Руслан Кравченко во время суда сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.