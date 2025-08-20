$41.360.10
Кравченко прокомментировал действия подсудимого по делу об убийстве на фуникулере: был в состоянии опьянения и позволял себе оскорбительные реплики

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Генпрокурор Кравченко проанализировал видео действий Косова, обвиняемого в убийстве подростка на фуникулере, отметив его цинизм и пренебрежение к жизни. Эксперт подтвердил, что причиной смерти стал кусок стекла, нанесший ранение в шею.

Кравченко прокомментировал действия подсудимого по делу об убийстве на фуникулере: был в состоянии опьянения и позволял себе оскорбительные реплики

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение последнего было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни, сообщает корреспондент УНН.

Детали

"На основе видеозаписей мы видим поведение обвиняемого Косова, его отношение к содеянному. Он находится в очевидном состоянии опьянения от алкоголя. Также отсутствует логическая последовательность", - отметил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что действия обвиняемого демонстрируют откровенный цинизм.

"Больше всего шокирует, что он без всякого раскаяния, с вызовом сообщает правоохранителям, что хотел сделать бросок через бедро, фактически сообщив механизм, которым собирался совершить свои действия", - сказал Кравченко.

Также, по словам Генпрокурора, действия подсудимого демонстрируют глубокое неуважение к жизни человека.

"Его действия демонстрируют глубокое неуважение к жизни человека. Не просто человека, а ребенка. Он позволяет себе оскорбительные реплики и демонстративное признание своих действий", - подчеркнул Генпрокурор.

Ранее УНН сообщал, что суд на сегодняшнем заседании по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова заслушал выводы судебно-медицинского эксперта. Он отметил, что причиной смерти стал кусок стекла, который нанес погибшему основное ранение в шею.   

 Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.  

Также Руслан Кравченко попытался узнать от обвиняемого, действительно ли он призывал потерпевшего идти служить в армию. Косов отказался подтвердить, что призывал подростка идти служить в армию.

"Некоторые участники судебного процесса забывают о ценности человеческой жизни": Генпрокурор объяснил решение представлять обвинение по делу об убийстве на фуникулере14.08.25, 13:29 • 3283 просмотра

Дополнение

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.

Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы. В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Павел Зинченко

