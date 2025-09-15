"Відсутність каяття та жодного жалю": Кравченко про обвинуваченого у справі щодо вбивства на фунікулері

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що обвинувачений у вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері в Києві під час сьогоднішнього засідання суду не висловив жодного жалю. За словами сторони обвинувачення, це було умисне вбивство з хуліганських мотивів, пише УНН.

Цинізм. Відсутність каяття. Жодного жалю. Саме це я побачив в обвинуваченому під час сьогоднішнього судового засідання у справі про вбивство Максима Матерухіна - написав Кравченко у соцмережах.

Сьогоднішнє засідання суду розпочалося з повторного допиту двох свідків. За словами Кравченка, це було необхідно через відсутність звукозапису в матеріалах судового провадження — щоб у майбутньому не виникло підстав для скасування вироку.

Надзвичайно важкий етап. У голові знову і знову лунають слова, сказані обвинуваченим Максиму ще під час руху фунікулера: "Ти звідси не вийдеш" - розповів Генпрокурор.

Як зауважив Кравченко, під час допиту свідки підтвердили: дії Косова були умисними. Це також підтвердили і висновки комплексної судово-медичної, медико-криміналістичної та трасологічної експертизи. Експерти встановили: тілесні ушкодження у Максима утворилися внаслідок цілеспрямованих дій обвинуваченого. Версія Косова про випадкове падіння — виключена, наголосив Генпрокурор.

Ми перейшли до заключного етапу — стадії дебатів. Сторона обвинувачення виступила з промовою, проаналізувала всі докази і наголосила: це було умисне вбивство з хуліганських мотивів - заявив Кравченко.

Сторона обвинувачення просить суд визнати Косова винним у вчиненні злочину, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 КК України, і призначити йому покарання — довічне позбавлення волі.

Я вважаю, що це єдине можливе покарання, максимально наближене до справедливості. Але повноцінної справедливості тут немає і не може бути. Максим втратив найцінніше — життя. Його батьки втратили сина. Дядько — улюбленого племінника. Друзі — найкращого друга. А Україна втратила майбутнє, яке міг створити цей хлопець. Максим міг стати відомим футболістом, зробити відкриття, принести користь своїй країні. Але ми цього ніколи не дізнаємось, бо обвинувачений забрав у нього шанс на життя - наголосив Кравченко.

Наступне засідання відбудеться 17 вересня. Дебати триватимуть, після чого суд має піти до нарадчої кімнати для ухвалення рішення.

"Наш обов’язок перед Максимом, його родиною та суспільством — домогтися найбільш справедливого вироку. І справедливість тут може бути лише одна — довічне позбавлення волі для вбивці дитини", - резюмував Генпрокурор.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту. 29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.