Вбивство на фунікулері: суд призначив дату наступного засідання

Шевченківський районний суд Києва у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера призначив наступне засідання на 17 вересня на 11 годину, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Всі готуйтеся 17 вересня на 11 годину. Слухаємо справу і йдемо до нарадчої кімнати", - повідомила суддя.

Доповнення

У Шевченківському районному суді Києва розглядалася справа ексспівробітника УДО Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері. Суд допитав свідків цієї події.

Суд заслухав свідчення двох чоловіків, які були свідками вбивства 16-річного підлітка Максима Матерухіна. Зокрема, свідки повідомили, що поведінка обвинуваченого Артема Косова від самого початку була неадекватна, оскільки він і його супутник перебували у стані сп’яніння.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час судового засідання заявив, що обвинувачуваний лише імітував надання першої медичної допомоги 16-річному підлітку.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.