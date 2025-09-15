$41.280.03
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
05:44 • 21656 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 20171 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 21705 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
14 вересня, 13:13 • 29143 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рфPhoto
14 вересня, 09:08 • 52587 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
13 вересня, 14:03 • 70781 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
13 вересня, 10:21 • 104689 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 86737 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 84970 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
Вбивство на фунікулері: Генпрокурор Кравченко спростував надання Косовим медичної допомоги підлітку

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко заявив, що обвинувачений у вбивстві на фунікулері Артем Косов лише імітував надання допомоги 16-річному підлітку.

Вбивство на фунікулері: Генпрокурор Кравченко спростував надання Косовим медичної допомоги підлітку

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час судового засідання у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на станції столичного фунікулера, заявив, що обвинувачуваний лише імітував надання першої медичної допомоги 16-річному підлітку, якого вбив, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Визнати неприпустимим коментар зі сторони захисту твердження про нібито надання Косовим медичної допомоги Максиму Матерухіну. Вважаю необхідним звернути увагу суду на те, що від моменту отримання тілесних ушкоджень і до дій обвинуваченого, спрямованих на створення ілюзії надання медичної допомоги пройшло більше хвилини, протягом якої дитина вже померла

- повідомив Кравченко.

Наразі суд перейшов до стадії судових дебатів між сторонами обвинувачення та захисту.

Доповнення 

На сьогоднішньому засіданні Шевченківський районний суд Києва повторно допитав свідків у справі ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері. Свідки підтвердили неадекватну поведінку обвинуваченого та його погрози потерпілому.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. 

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив Косова під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування. 29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

"Деякі учасники судового процесу забувають про цінність життя людини": Генпрокурор пояснив рішення представляти обвинувачення у справі вбивства на фунікулері14.08.25, 13:29

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Київ