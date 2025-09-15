$41.280.03
Убивство підлітка на фунікулері у Києві: суд повторно допитав свідків

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Шевченківський районний суд Києва повторно допитав свідків у справі ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері. Свідки підтвердили неадекватну поведінку обвинуваченого та його погрози потерпілому.

Убивство підлітка на фунікулері у Києві: суд повторно допитав свідків

У Шевченківському районному суді Києва розглядається справа ексспівробітника УДО Артема Косова, якого обвинувачують в умисному вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері. Суд допитав свідків цієї події, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Суд заслухав свідчення двох чоловіків, які були свідками вбивства 16-річного підлітка Максима Матерухіна. Зокрема, свідки повідомили, що поведінка обвинуваченого Артема Косова від самого початку була неадекватна, оскільки він і його супутник перебували у стані сп’яніння.

"По голосу я зрозумів, що вони на дуже сильному підпитку і з ними треба бути обережними", - розповів один зі свідок.

Відповідаючи на запитання сторони обвинувачення свідки повідомили, що потерпілий та його супутники поводилися спокійно і не провокували конфлікту з обвинувачуваним.

"Була тільки одна відповідь: "Ми ж вам нічого не казали", - повідомив свідок.

Також свідок розповів, що обвинувачуваний погрожував потерпілому та його супутникам, заявляючи, що вони з фунікулера не вийдуть.

"У вагоні він сказав: ти звідси не вийдеш", - повідомив свідок.

Також свідок повідомив, що смерть Матерухіна була дуже швидкою. Він зрозумів, що хлопець мертвий і тому одразу ж дзвонив до поліції.

"Непритомний падає і я вважав, що все. Горло йому перерізали. Я одразу кричав "Ти його вбив!", - розповів свідок.

Також один з чоловіків, який був свідком тої події розповів, що на місці події було застосовано газовий балончик, проте не уточнив, ким саме.

"Коли ми піднімалися – на моїх дітей попав газ", - повідомив свідок.

Обвинувачення в суді представляє особисто Генпрокурор Руслан Кравченко.

УНН транслює засідання суду в прямому ефірі.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.

Павло Зінченко

КиївКримінал та НП
Руслан Кравченко
Міністерство закордонних справ України
Київ