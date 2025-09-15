Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд повторно допросил свидетелей

$41.280.03
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
09:58 • 1836 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 19530 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 19020 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 20683 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 28276 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 52071 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 70455 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104605 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86616 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84852 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.9м/с
35%
753мм
Популярные новости
Враг атаковал Запорожье ночью, одна из общин осталась без света, горят частные домаPhoto15 сентября, 00:48 • 16837 просмотра
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 12131 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 14248 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 8912 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 15797 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 4190 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 6918 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 19513 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 18129 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 96704 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Михаил Федоров
Денис Шмыгаль
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Румыния
Испания
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 4078 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 5990 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 22892 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 29520 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 78589 просмотра
Актуальное
Старлинк
Forbes
Financial Times
Хранитель
Фокс Ньюс

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд повторно допросил свидетелей

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Шевченковский районный суд Киева повторно допросил свидетелей по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Свидетели подтвердили неадекватное поведение обвиняемого и его угрозы потерпевшему.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд повторно допросил свидетелей

В Шевченковском районном суде Киева рассматривается дело экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Суд допросил свидетелей этого события, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Суд заслушал показания двух мужчин, которые были свидетелями убийства 16-летнего подростка Максима Матерухина. В частности, свидетели сообщили, что поведение обвиняемого Артема Косова с самого начала было неадекватным, поскольку он и его спутник находились в состоянии опьянения.

"По голосу я понял, что они очень сильно пьяны и с ними нужно быть осторожными", - рассказал один из свидетелей.

Отвечая на вопросы стороны обвинения, свидетели сообщили, что потерпевший и его спутники вели себя спокойно и не провоцировали конфликт с обвиняемым.

"Был только один ответ: "Мы же вам ничего не говорили", - сообщил свидетель.

Также свидетель рассказал, что обвиняемый угрожал потерпевшему и его спутникам, заявляя, что они с фуникулера не выйдут.

"В вагоне он сказал: ты отсюда не выйдешь", - сообщил свидетель.

Также свидетель сообщил, что смерть Матерухина была очень быстрой. Он понял, что парень мертв, и поэтому сразу же звонил в полицию.

"Без сознания падает, и я считал, что все. Горло ему перерезали. Я сразу кричал "Ты его убил!", - рассказал свидетель.

Также один из мужчин, который был свидетелем того события, рассказал, что на месте происшествия был применен газовый баллончик, однако не уточнил, кем именно.

"Когда мы поднимались – на моих детей попал газ", - сообщил свидетель.

Обвинение в суде представляет лично Генпрокурор Руслан Кравченко.

УНН транслирует заседание суда в прямом эфире.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз, и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет, и таким образом угрожал окружающим.

Павел Зинченко

КиевКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Министерство иностранных дел Украины
Киев