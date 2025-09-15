Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд повторно допросил свидетелей

В Шевченковском районном суде Киева рассматривается дело экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Суд допросил свидетелей этого события, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Суд заслушал показания двух мужчин, которые были свидетелями убийства 16-летнего подростка Максима Матерухина. В частности, свидетели сообщили, что поведение обвиняемого Артема Косова с самого начала было неадекватным, поскольку он и его спутник находились в состоянии опьянения.

"По голосу я понял, что они очень сильно пьяны и с ними нужно быть осторожными", - рассказал один из свидетелей.

Отвечая на вопросы стороны обвинения, свидетели сообщили, что потерпевший и его спутники вели себя спокойно и не провоцировали конфликт с обвиняемым.

"Был только один ответ: "Мы же вам ничего не говорили", - сообщил свидетель.

Также свидетель рассказал, что обвиняемый угрожал потерпевшему и его спутникам, заявляя, что они с фуникулера не выйдут.

"В вагоне он сказал: ты отсюда не выйдешь", - сообщил свидетель.

Также свидетель сообщил, что смерть Матерухина была очень быстрой. Он понял, что парень мертв, и поэтому сразу же звонил в полицию.

"Без сознания падает, и я считал, что все. Горло ему перерезали. Я сразу кричал "Ты его убил!", - рассказал свидетель.

Также один из мужчин, который был свидетелем того события, рассказал, что на месте происшествия был применен газовый баллончик, однако не уточнил, кем именно.

"Когда мы поднимались – на моих детей попал газ", - сообщил свидетель.

Обвинение в суде представляет лично Генпрокурор Руслан Кравченко.

УНН транслирует заседание суда в прямом эфире.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз, и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет, и таким образом угрожал окружающим.