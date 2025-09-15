Убийство на фуникулере: Генпрокурор Кравченко опроверг оказание Косовым медицинской помощи подростку

$41.280.03
48.270.00
ukenru
Эксклюзив
09:58 • 3280 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 21958 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 20336 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 21846 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 29259 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 52667 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 70823 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104707 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86757 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 84992 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
5.9м/с
35%
753мм
Популярные новости
NASA показало звездный пейзаж карликовой галактики вблизи Млечного Пути15 сентября, 02:27 • 13197 просмотра
ISW: Россия использует атаки дронами по Польше и Румынии для оценки реакции НАТО15 сентября, 02:59 • 15315 просмотра
Синоптики дали прогноз на 15 сентября: где ожидать дожди и грозы15 сентября, 03:58 • 10513 просмотра
Командующий СБС "Мадьяр" сообщил о приостановке работы Starlink05:13 • 16876 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 9260 просмотра
публикации
Система бонусов и преимуществ или почему большого количества аптек не боятся в развитых странах09:21 • 6290 просмотра
Готовим вино в домашних условиях: изысканный и пьянящий рецепт08:30 • 9296 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
Эксклюзив
05:44 • 21958 просмотра
Настоящий праздник для украинских гурманов: ТОП 3 рецепта ко дню борщаPhoto13 сентября, 16:18 • 19083 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 97687 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Радослав Сикорский
Скотт Бессент
Хэ Лифенг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Испания
Польша
Китай
Реклама
УНН Lite
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto08:11 • 5192 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина07:06 • 7082 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 23412 просмотра
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo13 сентября, 14:46 • 30033 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 79148 просмотра
Актуальное
Старлинк
ТикТок
Forbes
Financial Times
Хранитель

Убийство на фуникулере: Генпрокурор Кравченко опроверг оказание Косовым медицинской помощи подростку

Киев • УНН

 • 294 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что обвиняемый в убийстве на фуникулере Артем Косов лишь имитировал оказание помощи 16-летнему подростку.

Убийство на фуникулере: Генпрокурор Кравченко опроверг оказание Косовым медицинской помощи подростку

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время судебного заседания по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, заявил, что обвиняемый лишь имитировал оказание первой медицинской помощи 16-летнему подростку, которого убил, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Признать недопустимым комментарий со стороны защиты утверждения о якобы оказании Косовым медицинской помощи Максиму Матерухину. Считаю необходимым обратить внимание суда на то, что с момента получения телесных повреждений и до действий обвиняемого, направленных на создание иллюзии оказания медицинской помощи, прошло более минуты, в течение которой ребенок уже умер

- сообщил Кравченко.

Сейчас суд перешел к стадии судебных прений между сторонами обвинения и защиты.

Дополнение 

На сегодняшнем заседании Шевченковский районный суд Киева повторно допросил свидетелей по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Свидетели подтвердили неадекватное поведение обвиняемого и его угрозы потерпевшему.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. 

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил Косова под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование. 29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

"Некоторые участники судебного процесса забывают о ценности человеческой жизни": Генпрокурор объяснил решение представлять обвинение по делу об убийстве на фуникулере14.08.25, 13:29 • 3465 просмотров

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Киев