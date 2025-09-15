Убийство на фуникулере: Генпрокурор Кравченко опроверг оказание Косовым медицинской помощи подростку
Киев • УНН
Генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что обвиняемый в убийстве на фуникулере Артем Косов лишь имитировал оказание помощи 16-летнему подростку.
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время судебного заседания по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, заявил, что обвиняемый лишь имитировал оказание первой медицинской помощи 16-летнему подростку, которого убил, сообщает корреспондент УНН.
Детали
Признать недопустимым комментарий со стороны защиты утверждения о якобы оказании Косовым медицинской помощи Максиму Матерухину. Считаю необходимым обратить внимание суда на то, что с момента получения телесных повреждений и до действий обвиняемого, направленных на создание иллюзии оказания медицинской помощи, прошло более минуты, в течение которой ребенок уже умер
Сейчас суд перешел к стадии судебных прений между сторонами обвинения и защиты.
Дополнение
На сегодняшнем заседании Шевченковский районный суд Киева повторно допросил свидетелей по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Свидетели подтвердили неадекватное поведение обвиняемого и его угрозы потерпевшему.
Напомним
8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб.
9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил Косова под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.
5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование. 29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.
В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.
