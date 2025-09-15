Убийство на фуникулере: суд назначил дату следующего заседания

Шевченковский районный суд Киева по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, назначил следующее заседание на 17 сентября на 11 часов, сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Все готовьтесь 17 сентября на 11 часов. Слушаем дело и идем в совещательную комнату", - сообщила судья.

Дополнение

В Шевченковском районном суде Киева рассматривалось дело экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Суд допросил свидетелей этого события.

Суд заслушал показания двух мужчин, которые были свидетелями убийства 16-летнего подростка Максима Матерухина. В частности, свидетели сообщили, что поведение обвиняемого Артема Косова с самого начала было неадекватным, поскольку он и его спутник находились в состоянии опьянения.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время судебного заседания заявил, что обвиняемый лишь имитировал оказание первой медицинской помощи 16-летнему подростку.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за что ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.