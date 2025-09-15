$41.280.03
Эксклюзив
09:58 • 4298 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
05:44 • 23936 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 21479 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 22911 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 30144 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рфPhoto
14 сентября, 09:08 • 53158 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 71118 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 104824 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
12 сентября, 19:25 • 86928 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 85140 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
Убийство на фуникулере: суд назначил дату следующего заседания

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Шевченковский районный суд Киева назначил следующее заседание по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова на 17 сентября в 11 часов. Его обвиняют в умышленном убийстве 16-летнего парня на фуникулере.

Убийство на фуникулере: суд назначил дату следующего заседания

Шевченковский районный суд Киева по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на станции столичного фуникулера, назначил следующее заседание на 17 сентября на 11 часов, сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Все готовьтесь 17 сентября на 11 часов. Слушаем дело и идем в совещательную комнату", - сообщила судья.

Дополнение

В Шевченковском районном суде Киева рассматривалось дело экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Суд допросил свидетелей этого события.

Суд заслушал показания двух мужчин, которые были свидетелями убийства 16-летнего подростка Максима Матерухина. В частности, свидетели сообщили, что поведение обвиняемого Артема Косова с самого начала было неадекватным, поскольку он и его спутник находились в состоянии опьянения.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время судебного заседания заявил, что обвиняемый лишь имитировал оказание первой медицинской помощи 16-летнему подростку.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за что ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.

Павел Зинченко

КиевКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Киев