Ексклюзив
09:58 • 5334 перегляди
Чому приватні перевізники досі не доєдналися до Автоматизованої системи оплати проїзду у маршрутках: відповідь КМДА
Ексклюзив
15 вересня, 05:44 • 25889 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: астролог розкрила, як воно змінить життя кожного знака Зодіаку
15 вересня, 03:31 • 22559 перегляди
"Малоймовірно": Папа Римський Лев XIV розповів про можливість посередництва Ватикану у війні рф проти України
15 вересня, 01:55 • 23916 перегляди
"Ненависть між Зеленським і путіним безмежна, доведеться говорити мені": Трамп анонсував тристоронні переговори
Ексклюзив
14 вересня, 13:13 • 30923 перегляди
Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у пермському краї рф
14 вересня, 09:08 • 53654 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ключового російського нафтопереробного заводу
Ексклюзив
13 вересня, 14:03 • 71380 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 104919 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
12 вересня, 19:25 • 87090 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 85297 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови Генпрокурора

Київ • УНН

 • 226 перегляди

На суді у справі ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого у вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері, присутні плакали під час промови Генпрокурора Руслана Кравченка. Він наголосив, що покарання у вигляді довічного ув'язнення не поверне втрачене життя та мрії Максима. Наступне засідання відбудеться 17 вересня.

Вбивство на фунікулері: присутні на суді не стримували сліз під час промови Генпрокурора

На суді у справі ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого у вбивстві 16-річного на станції столичного фунікулера, присутні плакали під час промови Генпрокурора Руслана Кравченка, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

"Сторона обвинувачення вважає, що покарання у вигляді довічного ув’язнення буде максимально наближеним до справедливості, але це не буде справедливістю. Максим втратив найдорогоцінніше – своє життя. Мрії свої втратив, надії. Батьки втратили свою дитину. Дядько втратив племінника, друзі втратили свого найкращого друга. А Україна, на мою думку, і суспільство втратили надію на майбутнє, бо Максим міг стати відомим футболістом, зробити якесь відкриття. Міг стати, з великою ймовірністю, тією людиною, яка принесла би користь для суспільства і для країни", - наголосив Генеральний прокурор Кравченко.

Наразі у справі перейшли до стадії дебатів. Наступне судове засідання заплановане на 17 вересня.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Руслан Кравченко
Україна