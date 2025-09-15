$41.280.03
Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи Генпрокурора

Киев • УНН

 • 638 просмотра

На суде по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в убийстве 16-летнего парня на фуникулере, присутствующие плакали во время речи Генпрокурора Руслана Кравченко. Он подчеркнул, что наказание в виде пожизненного заключения не вернет утраченную жизнь и мечты Максима. Следующее заседание состоится 17 сентября.

Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи Генпрокурора

На суде по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в убийстве 16-летнего подростка на станции столичного фуникулера, присутствующие плакали во время речи Генпрокурора Руслана Кравченко, сообщает корреспондент УНН.

Детали

"Сторона обвинения считает, что наказание в виде пожизненного заключения будет максимально приближено к справедливости, но это не будет справедливостью. Максим потерял самое дорогое – свою жизнь. Мечты свои потерял, надежды. Родители потеряли своего ребенка. Дядя потерял племянника, друзья потеряли своего лучшего друга. А Украина, по моему мнению, и общество потеряли надежду на будущее, потому что Максим мог стать известным футболистом, сделать какое-то открытие. Мог стать, с большой вероятностью, тем человеком, который принес бы пользу для общества и для страны", - подчеркнул Генеральный прокурор Кравченко.

Сейчас по делу перешли к стадии дебатов. Следующее судебное заседание запланировано на 17 сентября.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Руслан Кравченко
Украина