"Йдемо до логічного кінця": Генпрокурор Кравченко про розляд справи щодо вбивства підлітка на фунікулері в Києві

На наступному судовому засіданні у справі ексспівробітника Управління державної охорони Артема Косова, якого обвинувачують у вбивстві підлітка на станції столичного фунікулера, продовжаться дебати. Після чого, як очікується, судді підуть до нарадчої кімнати. Про це заявив Генпрокурор Руслан Кравченко після сьогоднішнього засідання суду, передає кореспондент УНН.

Деталі

Як розповів Кравченко, на сьогоднішньому засіданні суд закінчив вивчення доказів, як зі сторони обвинувачення так і зі сторони захисту. Також перейшли до стадії судових дебатів.

В середу (17 вересня – ред.) у нас продовжиться стадія дебатів. Виступить сторона захисту і сторона потерпілих. І після цього ми маємо велику надію, що суд піде до нарадчої кімнати для вирішення питання по суті - розповів Кравченко.

Процесом сторона обвинувачення задоволена. "Йдемо до логічного кінця", - вказав Генпрокурор.

За запитання журналістів, чи є така ймовірність, що сторона захисту намагатиметься затягнути подальший розгляд справи в суді, Кравченко вважає, що ні. "Ми всі стадії вже пройшли. Все, що можливо було заявити, вже було заявлено зі сторони захисту. І зараз сторона захисту поводить себе нормально, відповідно до процесуального процесу в суді", - додав Кравченко.

Доповнення

На сьогоднішньому засіданні Шевченківський районний суд Києва повторно допитав свідків у справі ексспівробітника УДО Артема Косова, обвинуваченого в умисному вбивстві 16-річного хлопця на фунікулері. Свідки підтвердили неадекватну поведінку обвинуваченого та його погрози потерпілому.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко під час судового засідання заявив, що обвинувачуваний лише імітував надання першої медичної допомоги 16-річному підлітку, якого вбив.

Нагадаємо

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.