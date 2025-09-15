"Идем к логическому концу": Генпрокурор Кравченко о рассмотрении дела об убийстве подростка на фуникулере в Киеве

На следующем судебном заседании по делу экс-сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова, обвиняемого в убийстве подростка на станции столичного фуникулера, продолжатся прения. После чего, как ожидается, судьи удалятся в совещательную комнату. Об этом заявил Генпрокурор Руслан Кравченко после сегодняшнего заседания суда, передает корреспондент УНН.

Детали

Как рассказал Кравченко, на сегодняшнем заседании суд закончил изучение доказательств, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Также перешли к стадии судебных прений.

В среду (17 сентября – ред.) у нас продолжится стадия прений. Выступит сторона защиты и сторона потерпевших. И после этого мы очень надеемся, что суд удалится в совещательную комнату для решения вопроса по существу - рассказал Кравченко.

Процессом сторона обвинения довольна. "Идем к логическому концу", - указал Генпрокурор.

На вопрос журналистов, есть ли такая вероятность, что сторона защиты будет пытаться затянуть дальнейшее рассмотрение дела в суде, Кравченко считает, что нет. "Мы все стадии уже прошли. Все, что возможно было заявить, уже было заявлено со стороны защиты. И сейчас сторона защиты ведет себя нормально, в соответствии с процессуальным процессом в суде", - добавил Кравченко.

Дополнение

На сегодняшнем заседании Шевченковский районный суд Киева повторно допросил свидетелей по делу экс-сотрудника УГО Артема Косова, обвиняемого в умышленном убийстве 16-летнего парня на фуникулере. Свидетели подтвердили неадекватное поведение обвиняемого и его угрозы потерпевшему.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко во время судебного заседания заявил, что обвиняемый лишь имитировал оказание первой медицинской помощи 16-летнему подростку, которого убил.

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в нетрезвом состоянии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, ведь на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты.

29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за что ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.