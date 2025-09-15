$41.280.03
"Отсутствие раскаяния и никакого сожаления": Кравченко об обвиняемом по делу об убийстве на фуникулере

Киев • УНН

 • 1416 просмотра

Сторона обвинения просит суд признать Косова виновным в умышленном убийстве и назначить ему наказание — пожизненное лишение свободы.

"Отсутствие раскаяния и никакого сожаления": Кравченко об обвиняемом по делу об убийстве на фуникулере

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что обвиняемый в убийстве 16-летнего парня на фуникулере в Киеве во время сегодняшнего заседания суда не выразил никакого сожаления. По словам стороны обвинения, это было умышленное убийство из хулиганских побуждений, пишет УНН

Цинизм. Отсутствие раскаяния. Никакого сожаления. Именно это я увидел в обвиняемом во время сегодняшнего судебного заседания по делу об убийстве Максима Матерухина

- написал Кравченко в соцсетях.

Сегодняшнее заседание суда началось с повторного допроса двух свидетелей. По словам Кравченко, это было необходимо из-за отсутствия звукозаписи в материалах судебного производства — чтобы в будущем не возникло оснований для отмены приговора.

Чрезвычайно тяжелый этап. В голове снова и снова звучат слова, сказанные обвиняемым Максиму еще во время движения фуникулера: "Ты отсюда не выйдешь"

- рассказал Генпрокурор.

Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд повторно допросил свидетелей15.09.25, 13:35 • 2250 просмотров

Как отметил Кравченко, во время допроса свидетели подтвердили: действия Косова были умышленными. Это также подтвердили и выводы комплексной судебно-медицинской, медико-криминалистической и трасологической экспертизы. Эксперты установили: телесные повреждения у Максима образовались в результате целенаправленных действий обвиняемого. Версия Косова о случайном падении — исключена, подчеркнул Генпрокурор.

Мы перешли к заключительному этапу — стадии дебатов. Сторона обвинения выступила с речью, проанализировала все доказательства и подчеркнула: это было умышленное убийство из хулиганских побуждений

- заявил Кравченко.

Убийство на фуникулере: суд назначил дату следующего заседания15.09.25, 14:31 • 1826 просмотров

Сторона обвинения просит суд признать Косова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины, и назначить ему наказание — пожизненное лишение свободы.

Я считаю, что это единственное возможное наказание, максимально приближенное к справедливости. Но полноценной справедливости здесь нет и не может быть. Максим потерял самое ценное — жизнь. Его родители потеряли сына. Дядя — любимого племянника. Друзья — лучшего друга. А Украина потеряла будущее, которое мог создать этот парень. Максим мог стать известным футболистом, сделать открытие, принести пользу своей стране. Но мы этого никогда не узнаем, потому что обвиняемый забрал у него шанс на жизнь

- подчеркнул Кравченко.

Убийство на фуникулере: присутствующие на суде не сдерживали слез во время речи Генпрокурора15.09.25, 14:55 • 4636 просмотров

Следующее заседание состоится 17 сентября. Дебаты продолжатся, после чего суд должен удалиться в совещательную комнату для принятия решения.

"Наш долг перед Максимом, его семьей и обществом — добиться наиболее справедливого приговора. И справедливость здесь может быть только одна — пожизненное лишение свободы для убийцы ребенка", - резюмировал Генпрокурор.

"Идем к логическому концу": Генпрокурор Кравченко о рассмотрении дела об убийстве подростка на фуникулере в Киеве15.09.25, 14:40 • 1496 просмотров

Напомним

8 апреля 2024 года Артему Косову было сообщено о подозрении в умышленном убийстве подростка. Как было установлено следствием, инцидент произошел на верхней станции фуникулера, выходящей к зданию Министерства иностранных дел и Михайловского Златоверхого монастыря. Косов, находясь в подпитии, начал приставать к группе подростков, среди которых был Максим Матерухин. Косов толкнул 16-летнего парня, от удара при падении тот погиб. Расследование по производству проводило Государственное бюро расследований, так как на момент совершения преступления подозреваемый находился на службе в УГО.

9 апреля 2024 года Печерский райсуд Киева отправил правоохранителя под стражу на 60 суток, без права внесения залога. После этого мера пресечения продлевалась несколько раз и сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

5 мая 2024 года сотрудники ГБР завершили досудебное расследование, после чего материалы дела передали на ознакомление стороне защиты. 29 мая обвинительный акт в отношении экс-сотрудника Управления государственной охраны Косова передали в Шевченковский райсуд столицы.

В ходе расследования следователи ГБР установили, что убийство несовершеннолетнего было совершено из хулиганских побуждений, за которое ему грозит пожизненное заключение.

14 августа Шевченковский суд Киева назначил бесплатного адвоката Артему Косову. Также суд Киева продлил меру пресечения Артему Косову до 11 октября без права на залог.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко во время суда 20 августа проанализировал действия обвиняемого на основе видео, которое рассматривалось в суде, отметив, что поведение Косова было циничным и демонстрировало пренебрежение к человеческой жизни.

Также Руслан Кравченко сообщил, что согласно показаниям свидетелей обвиняемый тянулся рукой к тому месту, где у него был пистолет и таким образом угрожал окружающим.

Татьяна Краевская

