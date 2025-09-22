"Кожен, хто вбив або зґвалтував дитину повинен отримати довічне" - Генпрокурор Кравченко про вирок Косову

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що кожен, хто вчинив вбивство або зґвалтування неповнолітнього, повинен отримати довічне ув'язнення. Про це він заявив після засідання суду, на якому оголосили вирок ексспівробітнику Управління державної охорони Артему Косову, передає кореспондент УНН.

Деталі

Кравченко вказав, що сторона обвинувачення, і він особисто задоволений цим вироком, тому що він максимально приближений до справедливості. Також Генпрокурор нагадав, що у загиблого Максима завтра повинен би бути день народження.

"Максим більше не зможе жити і немає шансу на життя. А ця особа, яка вбила, має шанс на життя і буде жити. Тому, і щоб ви всі знали, у Максима завтра міг бути день народження, але його вже не буде", - розповів Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що кожен, хто вбив або зґвалтував неповнолітню особу повинен отримати максимальне покарання - довічне ув'язнення. "Це моя позиція, як Генерального прокурора. Я буду її дотримуватися разом з прокурорами областей. По кожній справі, там, де потерпіла дитина або, на жаль, вбита або зґвалтована, державне обвинувачення представляє прокурор області. І також разом я, разом з прокурорами областей, буду підтримувати, захищати інтереси дітей по всій країні, для того, щоб досягти тієї мети, щоб кожен пам'ятав, щоб навіть на дитину не дивився і не мав будь-які думки щоб зґвалтувати або вбити, або вдарити, тому що буде пам'ятати, що за цей злочин проти дітей буде довічне ув'язнення", - наголосив Генеральний прокурор.

Доповнення

Шевченківський райсуд Києва призначив довічне ув'язнення ексспівробітнику УДО Артему Косову за вбивство 16-річного хлопця на фунікулері. Прокуратура просила найвищу міру покарання для обвинуваченого.

Контекст

8 квітня 2024 року Артему Косову було повідомлено про підозру в умисному вбивстві підлітка. Як було встановлено слідством, інцидент стався на верхній станції фунікулера, що виходить до будівлі Міністерства закордонних справ та Михайлівського Золотоверхого монастиря. Косов, перебуваючи на підпитку, почав чіплятися до групи підлітків, серед яких був Максим Матерухін. Косов штовхнув 16-річного хлопця, від удару при падінні той загинув. Розслідування у провадженні проводило Державне бюро розслідувань, адже на момент скоєння злочину підозрюваний перебував на службі в УДО.

9 квітня 2024 року Печерський райсуд Києва відправив правоохоронця під варту на 60 діб, без права внесення застави. Після цього запобіжний захід продовжували кілька разів і наразі обвинувачений перебуває у СІЗО.

5 травня 2024 року працівники ДБР завершили досудове розслідування, після чого матеріали справи передали на ознайомлення стороні захисту.

29 травня обвинувальний акт стосовно ексспівробітника Управління державної охорони Косова передали до Шевченківського райсуду столиці.

Під час розслідування слідчі ДБР встановили, що вбивство неповнолітнього було скоєне з хуліганських мотивів, за яке йому загрожує довічне ув'язнення.

14 серпня Шевченківський суд Києва призначив безоплатного адвоката Артему Косову. Також суд Києва продовжив запобіжний захід Артему Косову до 11 жовтня без права на заставу.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко під час суду 20 серпня проаналізував дії обвинувачуваного на основі відео, яке розглядалося в суді, зазначивши, що поведінка Косова була цинічною і демонструвала зневагу до людського життя.

Також Руслан Кравченко повідомив, що згідно зі свідченнями свідків обвинувачуваний тягнувся рукою до того місця, де в нього був пістолет і таким чином загрожував оточуючим.

17 вересня під час судових дебатів Косов висловив співчуття родині вбитого ним підлітка. Також він заявив, що йому прикро.