Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо
Київ • УНН
Низка областей переходять на аварійні відключення електроенергії. Таке рішення ухвалили через перевантаження мережі за вказівкою НЕК "Укренерго".
Низку областей в Україні перевели на аварійні відключення електроенергії, повідомили у місцевих обленерго та енергокомпаніях у понеділок, пише УНН.
Деталі
"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг", - вказали в Сумиобленерго.
У Полтаваобленерго зазначили: "В області застосовано ГАВ! Через перевантаження мережі, отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати 3 черги ГАВ".
"Увага! Важлива інформація! 08.12.2025 з 15 год. 57 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - ідеться у повідомленні Кіровоградобленерго.
Оновлено о 16:37
"У Харківській області введено графіки аварійних відключень. Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії", - повідомили в Харківобленерго.
"По Запорізькій області застосовано графіки аварійних відключень. З метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі за вказівкою НЕК "Укренерго" сьогодні, 08 грудня, по Запорізькій області для промислових споживачів введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Також продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії", - вказали у Запоріжжяобленерго.
"Дніпропетровщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - ідеться у повідомленні ДТЕК.
В Укренерго підтвердили, що "в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", без переліку областей.
Причиною посилення обмежень в Укренерго назвали "наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак
Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.
