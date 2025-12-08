Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо

$42.060.13
14:55 • 2150 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 4710 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 11093 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 18794 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 20223 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 15224 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 24297 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 13037 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 13101 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
8 грудня, 09:33 • 12955 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Шестеро людей поранено внаслідок 615 ударів окупантів по Запорізькій області8 грудня, 05:46 • 4032 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 17453 перегляди
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідкиPhoto8 грудня, 07:35 • 5754 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 18933 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"8 грудня, 09:29 • 15691 перегляди
Жодних санкцій, дійте через росіюPhoto15:38 • 166 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 18810 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 20236 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 24308 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 31207 перегляди
Медіавійна: Paramount кидає виклик Netflix, перебиваючи його ціну та пропонуючи $74,4 млрд за Warner Bros.15:34 • 68 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 31207 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 53250 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 63500 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 64306 перегляди
Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо

Київ • УНН

 • 2956 перегляди

Низка областей переходять на аварійні відключення електроенергії. Таке рішення ухвалили через перевантаження мережі за вказівкою НЕК "Укренерго".

Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо

Низку областей в Україні перевели на аварійні відключення електроенергії, повідомили у місцевих обленерго та енергокомпаніях у понеділок, пише УНН.

Деталі

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень для 1, 2 та 3 черг",  - вказали в Сумиобленерго.

У Полтаваобленерго зазначили: "В області застосовано ГАВ! Через перевантаження мережі, отримана команда від НЕК "Укренерго" застосувати 3 черги ГАВ".

"Увага! Важлива інформація! 08.12.2025 з 15 год. 57 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - ідеться у повідомленні Кіровоградобленерго.

Оновлено о 16:37

"У Харківській області введено графіки аварійних відключень. Через складну ситуацію в енергосистемі, за вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії", - повідомили в Харківобленерго.

"По Запорізькій області застосовано графіки аварійних відключень. З метою стабілізації ситуації в Об’єднаній енергосистемі за вказівкою НЕК "Укренерго" сьогодні, 08 грудня, по Запорізькій області для промислових споживачів введені графіки аварійних відключень (ГАВ). Також продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії", - вказали у Запоріжжяобленерго.

"Дніпропетровщина: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення", - ідеться у повідомленні ДТЕК.

В Укренерго підтвердили, що "в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії", без переліку областей.

Причиною посилення обмежень в Укренерго назвали "наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

рф атакувала енергетику на Донеччині, через ворожі удари знеструмлення у 5 областях, графіки цілодобово08.12.25, 10:42 • 2652 перегляди

Юлія Шрамко

Суспільство
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Сумська область
Кіровоградська область
Полтавська область
Укренерго
Україна