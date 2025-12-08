$42.060.13
Эксклюзив
14:34
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
публикации
Эксклюзивы
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно

Киев • УНН

 • 1354 просмотра

Сумская, Полтавская и Кировоградская области переходят на аварийные отключения электроэнергии. Такое решение приняли из-за перегрузки сети по указанию НЭК "Укрэнерго".

Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно

Ряд областей в Украине переведены на аварийные отключения электроэнергии, сообщили в местных облэнерго и энергокомпаниях в понедельник, пишет УНН.

Подробности

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очередей", - указали в Сумыоблэнерго.

В Полтаваоблэнерго отметили: "В области применены ГАО! Из-за перегрузки сети, получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить 3 очереди ГАО".

"Внимание! Важная информация! 08.12.2025 с 15 час. 57 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", - говорится в сообщении Кировоградоблэнерго.

Обновлено в 16:37

"В Харьковской области введены графики аварийных отключений. Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", в Харьковской области применены аварийные отключения электроэнергии", - сообщили в Харьковоблэнерго.

"По Запорожской области применены графики аварийных отключений. С целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме по указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня, 08 декабря, по Запорожской области для промышленных потребителей введены графики аварийных отключений (ГАО). Также продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии", - указали в Запорожьеоблэнерго.

"Днепропетровщина: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.

В Укрэнерго подтвердили, что "в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", без перечня областей.

Причиной усиления ограничений в Укрэнерго назвали "последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак

Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение

Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.

08.12.25, 10:42

Юлия Шрамко

Общество
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Сумская область
Кировоградская область
Полтавская область
Укрэнерго
Украина