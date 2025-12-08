Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно
Киев • УНН
Сумская, Полтавская и Кировоградская области переходят на аварийные отключения электроэнергии. Такое решение приняли из-за перегрузки сети по указанию НЭК "Укрэнерго".
Ряд областей в Украине переведены на аварийные отключения электроэнергии, сообщили в местных облэнерго и энергокомпаниях в понедельник, пишет УНН.
Подробности
"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений для 1, 2 и 3 очередей", - указали в Сумыоблэнерго.
В Полтаваоблэнерго отметили: "В области применены ГАО! Из-за перегрузки сети, получена команда от НЭК "Укрэнерго" применить 3 очереди ГАО".
"Внимание! Важная информация! 08.12.2025 с 15 час. 57 мин. по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по режиму работы ОЭС Украины введен в действие график аварийных отключений (ГАО)", - говорится в сообщении Кировоградоблэнерго.
Обновлено в 16:37
"В Харьковской области введены графики аварийных отключений. Из-за сложной ситуации в энергосистеме, по указанию НЭК "Укрэнерго", в Харьковской области применены аварийные отключения электроэнергии", - сообщили в Харьковоблэнерго.
"По Запорожской области применены графики аварийных отключений. С целью стабилизации ситуации в Объединенной энергосистеме по указанию НЭК "Укрэнерго" сегодня, 08 декабря, по Запорожской области для промышленных потребителей введены графики аварийных отключений (ГАО). Также продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии", - указали в Запорожьеоблэнерго.
"Днепропетровщина: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.
В Укрэнерго подтвердили, что "в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", без перечня областей.
Причиной усиления ограничений в Укрэнерго назвали "последствия предыдущих массированных ракетно-дроновых атак
Предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, сейчас не действуют. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение
Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме.
рф атаковала энергетику в Донецкой области, из-за вражеских ударов обесточивания в 5 областях, графики круглосуточно08.12.25, 10:42 • 2570 просмотров