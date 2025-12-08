$42.060.13
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

рф атаковала энергетику в Донецкой области, из-за вражеских ударов обесточивания в 5 областях, графики круглосуточно

Киев • УНН

 • 744 просмотра

россия ночью атаковала энергетическую инфраструктуру Донецкой области, что привело к обесточиванию потребителей в пяти областях Украины. Сегодня по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии.

рф атаковала энергетику в Донецкой области, из-за вражеских ударов обесточивания в 5 областях, графики круглосуточно

россия ночью атаковала энергетику в Донецкой области, к утру из-за вражеских ударов есть перебои с электроснабжением в пяти областях, графики сегодня до конца суток, сообщили в Минэнерго и НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры к утру без электроснабжения остаются потребители в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях

- сообщили в Минэнерго.

Ночью враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Донецкой области. В результате – к утру в регионе есть значительное количество обесточенных потребителей

- отметили в Укрэнерго.

Детали

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

"Сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса", - говорится в сообщении министерства.

По данным Укрэнерго, почасовые отключения - объемом от 2,5 до 4 очередей.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Графики отключений света в каждом регионе Украины можно посмотреть на сайте УНН.

Потребление

Как сообщили в Укрэнерго, потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям, и сегодня, 8 декабря, по состоянию на 9:30, его уровень на 15,2% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня. Причина – вынужденное применение большего объема мер ограничения.

Вчера, 7 декабря, суточный максимум потребления был вечером - на 16,5% выше, чем максимум предыдущего воскресенья.

"Сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте сегодня пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений", - подчеркнули в Укрэнерго.

