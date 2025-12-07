$42.180.00
Графики отключений электроэнергии
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря

Киев • УНН

 • 1046 просмотра

8 декабря по всей Украине введут ограничения потребления электроэнергии из-за российских атак. Графики будут действовать круглосуточно для всех потребителей.

В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря

В понедельник, 8 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Время и объем применения ограничений будут следующими:

  • Графики почасовых отключений - с 00:00 до 23:59 - объемом от 2,5 до 4 очередей;
    • Графики ограничения мощности - с 00:00 до 23:59 - для промышленных потребителей.

      В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.

      Напомним

      Атомные электростанции Украины были вынуждены уменьшить мощность генерации из-за массированного удара россии по энергетической инфраструктуре. Запорожская АЭС временно оставалась без внешнего питания, линия 750 кВ остается отключенной.

      Евгений Устименко

