В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
Киев • УНН
8 декабря по всей Украине введут ограничения потребления электроэнергии из-за российских атак. Графики будут действовать круглосуточно для всех потребителей.
В понедельник, 8 декабря, во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления из-за последствий массированных российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Детали
Время и объем применения ограничений будут следующими:
- Графики почасовых отключений - с 00:00 до 23:59 - объемом
от 2,5 до 4 очередей;
- Графики ограничения мощности - с 00:00 до 23:59 - для
промышленных потребителей.
В Укрэнерго отметили, что время и объем применения ограничений могут измениться.
Напомним
Атомные электростанции Украины были вынуждены уменьшить мощность генерации из-за массированного удара россии по энергетической инфраструктуре. Запорожская АЭС временно оставалась без внешнего питания, линия 750 кВ остается отключенной.