АЕС вимушено знизили потужність генерації через атаку рф на енергоінфраструктуру

Через масований удар росії по енергетичній інфраструктурі уночі, атомні електростанції України змушені були зменшити потужність генерації. Про це в ефірі марафону Єдині новини зазначив очільник Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко, пише УНН.

Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово – як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворожим обстрілом мережі - зазначив він.

Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам і відновити обладнання.

"На жаль, внаслідок сьогоднішньої масованої атаки – обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання вимушено збільшений. У кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Час застосування знеструмлень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – повідомляє Міненерго.

До того ж, Запорізька АЕС тимчасово залишалася без зовнішнього живлення. Наразі лінія 330 кВ заживлена. Проте лінія 750 кВ все ще залишається відключеною.

Грубе порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки під час російських ударів по енергетичній інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб та видачу потужності атомних електростанцій, не повинне залишатись поза увагою світової спільноти. російську політику енергетичного тероризму потрібно зупинити - наголошують у дописі.

У ніч на 6 грудня росія атакувала 10 регіонів України дронами та ракетами, поранивши щонайменше 8 людей. Пошкоджено понад два десятки будинків, енергетичні об'єкти, залізничний вокзал у Фастові та складські приміщення.