АЕС вимушено знизили потужність генерації через атаку рф на енергоінфраструктуру

$42.180.00
49.230.00
ukenru
6 грудня, 09:02 • 10548 перегляди
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
6 грудня, 07:49 • 18477 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
6 грудня, 04:00 • 20898 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 31500 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 41849 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 32734 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 60738 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 38452 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 36809 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 47293 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.8м/с
76%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Майже 1200 окупантів та півтисячі БпЛА: Генштаб оновив втрати ворога6 грудня, 05:38 • 8256 перегляди
Що буде з ордером на арешт путіна в разі успіху мирних переговорів: роз'яснення МКС6 грудня, 06:31 • 3730 перегляди
Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень6 грудня, 08:30 • 7776 перегляди
Усе залежить від готовності рф: Держдеп зробив заяву після зустрічі представників України та США10:17 • 6812 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 6152 перегляди
Публікації
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради12:23 • 6274 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 28752 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 43927 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 60738 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 54035 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Ігор Клименко
Рафаель Гроссі
Стів Віткофф
Актуальні місця
Україна
Київська область
Фастів
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 24622 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 32961 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 34998 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 48929 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 48103 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Бук (ЗРК)
Дипломатка

АЕС вимушено знизили потужність генерації через атаку рф на енергоінфраструктуру

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Атомні електростанції України були змушені зменшити потужність генерації через масований удар росії по енергетичній інфраструктурі. Запорізька АЕС тимчасово залишалася без зовнішнього живлення, лінія 750 кВ залишається відключеною.

АЕС вимушено знизили потужність генерації через атаку рф на енергоінфраструктуру

Через масований удар росії по енергетичній інфраструктурі уночі, атомні електростанції України змушені були зменшити потужність генерації. Про це в ефірі марафону Єдині новини зазначив очільник Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко, пише УНН.

Збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово – як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворожим обстрілом мережі

-  зазначив він.

Енергетики вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання споживачам і відновити обладнання.

"На жаль, внаслідок сьогоднішньої масованої атаки – обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання вимушено збільшений. У кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Час застосування знеструмлень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – повідомляє Міненерго.

На жаль, внаслідок сьогоднішньої масованої атаки – обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання вимушено збільшений. У кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Час застосування знеструмлень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні

- повідомляє Міненерго.

До того ж, Запорізька АЕС тимчасово залишалася без зовнішнього живлення. Наразі лінія 330 кВ заживлена. Проте лінія 750 кВ все ще залишається відключеною.

Грубе порушення міжнародних вимог щодо ядерної безпеки під час російських ударів по енергетичній інфраструктурі, що забезпечує живлення власних потреб та видачу потужності атомних електростанцій, не повинне залишатись поза увагою світової спільноти. російську політику енергетичного тероризму потрібно зупинити

- наголошують у дописі.

Нагадаємо

У ніч на 6 грудня росія атакувала 10 регіонів України дронами та ракетами, поранивши щонайменше 8 людей. Пошкоджено понад два десятки будинків, енергетичні об'єкти, залізничний вокзал у Фастові та складські приміщення.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Енергоатом
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Фастів
Міністерство енергетики України
Запорізька АЕС
Україна