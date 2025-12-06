АЭС вынужденно снизили мощность генерации из-за атаки РФ на энергоинфраструктуру

Из-за массированного удара россии по энергетической инфраструктуре ночью атомные электростанции Украины вынуждены были уменьшить мощность генерации. Об этом в эфире марафона Единые новости отметил глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Анатолий Замулко, пишет УНН.

Увеличение мощности атомных электростанций до номинальных значений будет происходить постепенно – как только энергетики восстановят поврежденные вражеским обстрелом сети - отметил он.

Энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение потребителям и восстановить оборудование.

"К сожалению, в результате сегодняшней массированной атаки – объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления вынужденно увеличен. В нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Время применения обесточиваний по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", – сообщает Минэнерго.

К тому же, Запорожская АЭС временно оставалась без внешнего питания. Сейчас линия 330 кВ запитана. Однако линия 750 кВ все еще остается отключенной.

Грубое нарушение международных требований по ядерной безопасности во время российских ударов по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей питание собственных нужд и выдачу мощности атомных электростанций, не должно оставаться без внимания мирового сообщества. Российскую политику энергетического терроризма нужно остановить - подчеркивают в сообщении.

В ночь на 6 декабря Россия атаковала 10 регионов Украины дронами и ракетами, ранив по меньшей мере 8 человек. Повреждены более двух десятков домов, энергетические объекты, железнодорожный вокзал в Фастове и складские помещения.