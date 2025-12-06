$42.180.00
Жодна модель гарантій безпеки для України неможлива без ЗСУ: Сирський записав відеозверненняVideo
07:49 • 7412 перегляди
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
04:00 • 12477 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиціїPhoto
5 грудня, 18:15 • 23451 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 35842 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 30102 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 53730 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 36775 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 35878 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 46449 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
Ніч була важкою: під атакою опинилися 10 регіонів, поранені щонайменше 8 людей - МВС

Київ • УНН

 • 58 перегляди

У ніч на 6 грудня росія атакувала 10 регіонів України дронами та ракетами, поранивши щонайменше 8 людей. Пошкоджено понад два десятки будинків, енергетичні об'єкти, залізничний вокзал у Фастові та складські приміщення.

Ніч була важкою: під атакою опинилися 10 регіонів, поранені щонайменше 8 людей - МВС

росія у ніч на 6 грудня знову била по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Під атакою опинилися 10 регіонів. Поранені щонайменше 8 людей. Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко, передає УНН.

Ніч була важкою. росія знову била по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Під атакою опинилися 10 регіонів. У більшості з них - прямі влучання по житлових будинках, енергетиці, залізниці 

- повідомив Клименко.

За його словами, пошкоджено понад два десятки будинків на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Львівщині.

Поранені щонайменше 8 людей:

• 3 - на Київщині

• 3 - на Дніпропетровщині

• 2 - на Львівщині

Додамо

Також Клименко розповів більше про руйнування, які було хзавдані під час масованої атаки рф на Україну: 

  • у Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу.;
    • у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві рятувальники гасять тисячі квадратних метрів складських приміщень із продуктами та медикаментами.

      Впали настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая: Зеленський відреагував на масовану атаку рф06.12.25, 11:17 • 262 перегляди

      Триває ліквідація пожеж на енергетичних об’єктах Київщини та Львівщини. До роботи залучені майже 500 рятувальників і близько 200 поліцейських. Поліція документує злочини, збирає докази, допомагає людям, перевіряє території на наявність небезпечних уламків боєприпасів 

      - додав Клименко.

      За його словами, ДСНС працює на 24 локаціях:

      • на 17 вже завершено гасіння пожеж;

      • на 7 робота триває;

      Найскладніші точки, як повідомив глава МВС, - великі пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. Там працюють роботизовані комплекси та авіація ДСНС.

      Комбінована атака рф у ніч на 6 грудня: Україна збила 615 повітряних цілей з 704, зафіксовано влучання ракет та дронів на 29 локаціях06.12.25, 10:19 • 1450 переглядiв

      Антоніна Туманова

