Ніч була важкою: під атакою опинилися 10 регіонів, поранені щонайменше 8 людей - МВС
Київ • УНН
У ніч на 6 грудня росія атакувала 10 регіонів України дронами та ракетами, поранивши щонайменше 8 людей. Пошкоджено понад два десятки будинків, енергетичні об'єкти, залізничний вокзал у Фастові та складські приміщення.
росія у ніч на 6 грудня знову била по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Під атакою опинилися 10 регіонів. Поранені щонайменше 8 людей. Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко, передає УНН.
Ніч була важкою. росія знову била по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Під атакою опинилися 10 регіонів. У більшості з них - прямі влучання по житлових будинках, енергетиці, залізниці
За його словами, пошкоджено понад два десятки будинків на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Львівщині.
Поранені щонайменше 8 людей:
• 3 - на Київщині
• 3 - на Дніпропетровщині
• 2 - на Львівщині
Додамо
Також Клименко розповів більше про руйнування, які було хзавдані під час масованої атаки рф на Україну:
- у Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу.;
- у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві рятувальники гасять тисячі квадратних метрів складських приміщень із продуктами та медикаментами.
Впали настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая: Зеленський відреагував на масовану атаку рф06.12.25, 11:17 • 262 перегляди
Триває ліквідація пожеж на енергетичних об’єктах Київщини та Львівщини. До роботи залучені майже 500 рятувальників і близько 200 поліцейських. Поліція документує злочини, збирає докази, допомагає людям, перевіряє території на наявність небезпечних уламків боєприпасів
За його словами, ДСНС працює на 24 локаціях:
• на 17 вже завершено гасіння пожеж;
• на 7 робота триває;
Найскладніші точки, як повідомив глава МВС, - великі пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. Там працюють роботизовані комплекси та авіація ДСНС.
Комбінована атака рф у ніч на 6 грудня: Україна збила 615 повітряних цілей з 704, зафіксовано влучання ракет та дронів на 29 локаціях06.12.25, 10:19 • 1450 переглядiв