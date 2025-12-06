Ніч була важкою: під атакою опинилися 10 регіонів, поранені щонайменше 8 людей - МВС

росія у ніч на 6 грудня знову била по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Під атакою опинилися 10 регіонів. Поранені щонайменше 8 людей. Про це повідомив глава МВС України Ігор Клименко, передає УНН.

Ніч була важкою. росія знову била по цивільній інфраструктурі дронами та ракетами. Під атакою опинилися 10 регіонів. У більшості з них - прямі влучання по житлових будинках, енергетиці, залізниці - повідомив Клименко.

За його словами, пошкоджено понад два десятки будинків на Київщині, Дніпропетровщині, Житомирщині та Львівщині.

Поранені щонайменше 8 людей:

• 3 - на Київщині

• 3 - на Дніпропетровщині

• 2 - на Львівщині

Додамо

Також Клименко розповів більше про руйнування, які було хзавдані під час масованої атаки рф на Україну:

у Фастові ворог знищив будівлю залізничного вокзалу.;

у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві рятувальники гасять тисячі квадратних метрів складських приміщень із продуктами та медикаментами.

Впали настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая: Зеленський відреагував на масовану атаку рф

Триває ліквідація пожеж на енергетичних об’єктах Київщини та Львівщини. До роботи залучені майже 500 рятувальників і близько 200 поліцейських. Поліція документує злочини, збирає докази, допомагає людям, перевіряє території на наявність небезпечних уламків боєприпасів - додав Клименко.

За його словами, ДСНС працює на 24 локаціях:

• на 17 вже завершено гасіння пожеж;

• на 7 робота триває;

Найскладніші точки, як повідомив глава МВС, - великі пожежі на складах у Луцьку, Дніпрі та Білій Церкві. Там працюють роботизовані комплекси та авіація ДСНС.

Комбінована атака рф у ніч на 6 грудня: Україна збила 615 повітряних цілей з 704, зафіксовано влучання ракет та дронів на 29 локаціях