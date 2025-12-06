$42.180.00
Впали настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая: Зеленський відреагував на масовану атаку рф

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Президент Зеленський відреагував на масовану атаку рф 6 грудня, заявивши, що росіяни запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая, щоб зробити боляче мільйонам українців. Удари пошкодили цивільну інфраструктуру, включаючи вокзал у Фастові, підприємства та житлові будинки в різних регіонах.

Впали настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая: Зеленський відреагував на масовану атаку рф

Мета росіян – зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая. Так Президент України Володимир Зеленський відреагував на масовану атаку рф у ніч на 6 грудня, передає УНН.

У багатьох регіонах зараз тривають відновлювальні роботи після ночі російських ударів по цивільній інфраструктурі. Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це. Були також удари по підприємствах і житлових будинках Київської області. Постраждали Дніпровщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Одещина, Львівщина, Волинь, Миколаївщина. Понад 650 дронів та 51 ракета, в тому числі аеробалістичні та балістичні. Є поранені в регіонах. Всім допомагають 

- наголосив Зеленський.

За словами Президента, головні цілі цих ударів знову енергетика.

Українці сьогодні будуть без світла довше: після масованої атаки рф Укренерго збільшило обсяги відключень06.12.25, 10:30 • 1482 перегляди

Мета росіян – зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая. Саме тому потрібен додатковий тиск. Санкції мають працювати, і так само наша ППО має працювати, а отже, потрібно зберігати підтримку захисників життя. Дякую всім, хто працює заради цього - резюмував Глава держави.

Комбінована атака рф у ніч на 6 грудня: Україна збила 615 повітряних цілей з 704, зафіксовано влучання ракет та дронів на 29 локаціях06.12.25, 10:19 • 1260 переглядiв

Антоніна Туманова

