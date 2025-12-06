Пали настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая: Зеленский отреагировал на массированную атаку рф
Киев • УНН
Президент Зеленский отреагировал на массированную атаку рф 6 декабря, заявив, что россияне запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая, чтобы сделать больно миллионам украинцев. Удары повредили гражданскую инфраструктуру, включая вокзал в Фастове, предприятия и жилые дома в разных регионах.
Во многих регионах сейчас продолжаются восстановительные работы после ночи российских ударов по гражданской инфраструктуре. Есть, к сожалению, разрушения. От удара дронами в Фастове сгорело главное здание вокзала. Бессмысленный с военной точки зрения удар, и россияне не могли не понимать это. Были также удары по предприятиям и жилым домам Киевской области. Пострадали Днепропетровщина, Черниговщина, Запорожье, Одесщина, Львовщина, Волынь, Николаевщина. Более 650 дронов и 51 ракета, в том числе аэробаллистические и баллистические. Есть раненые в регионах. Всем помогают
По словам Президента, главные цели этих ударов снова энергетика.
Цель россиян – причинить боль миллионам украинцев, и они упали уже настолько низко, что запускают ракеты по мирным городам в День святого Николая. Именно поэтому необходимо дополнительное давление. Санкции должны работать, и так же наша ПВО должна работать, а значит, нужно сохранять поддержку защитников жизни. Спасибо всем, кто работает ради этого - резюмировал Глава государства.
