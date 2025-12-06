Комбинированная атака рф в ночь на 6 декабря: Украина сбила 615 воздушных целей из 704, зафиксированы попадания ракет и дронов на 29 локациях
Киев • УНН
В ночь на 6 декабря Воздушные силы Украины сбили 615 из 704 воздушных целей, включая 585 БпЛА и 29 крылатых ракет. Зафиксированы попадания ракет и 60 ударных БпЛА на 29 локациях, а также падение обломков на трех локациях.
В Воздушных силах заявили, что во время комбинированного удара в ночь на 6 декабря была сбита 615 воздушных целей из 704. Вместе с тем, зафиксированы попадания ракет и 60 ударных БпЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях, передает УНН.
Детали
В ночь на 6 декабря (с 18:00 5 декабря) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.
В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения – 51 ракеты (из них 17 - "баллистика") и 653 БпЛА различных типов:
- 653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым (более 300 из них – "шахеды");
- 3 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Рязанская, Тамбовская обл. – рф);
- 34 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков: Ростовская обл. – рф, акватория Черного моря);
- 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл., Краснодарский край – рф, ВОТ АР Крым).
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей:
- 585 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);
- 29 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр;
- 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.
Зафиксированы попадания ракет и 60 ударных БпЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях
