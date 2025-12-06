Комбинированная атака рф в ночь на 6 декабря: Украина сбила 615 воздушных целей из 704, зафиксированы попадания ракет и дронов на 29 локациях

В Воздушных силах заявили, что во время комбинированного удара в ночь на 6 декабря была сбита 615 воздушных целей из 704. Вместе с тем, зафиксированы попадания ракет и 60 ударных БпЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях, передает УНН.

Детали

В ночь на 6 декабря (с 18:00 5 декабря) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования.

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 704 средств воздушного нападения – 51 ракеты (из них 17 - "баллистика") и 653 БпЛА различных типов:

- 653 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда – ВОТ АР Крым (более 300 из них – "шахеды");

- 3 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (районы пусков: Рязанская, Тамбовская обл. – рф);

- 34 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр (районы пусков: Ростовская обл. – рф, акватория Черного моря);

- 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (районы пусков: Брянская, Ростовская обл., Краснодарский край – рф, ВОТ АР Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 615 воздушных целей:

- 585 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);

- 29 крылатых ракет Х-101/Искандер-К/Калибр;

- 1 баллистическую ракету Искандер-М/KN-23.

Зафиксированы попадания ракет и 60 ударных БпЛА на 29 локациях, а также падение сбитых (обломки) на трех локациях - резюмировали в Воздушных силах.

