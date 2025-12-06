$42.180.00
рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго
04:00 • 10031 перегляди
Україна відзначає День Збройних сил: історія становлення та сучасні традиції
5 грудня, 18:15 • 21583 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 34087 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасили
5 грудня, 14:41 • 28979 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники
5 грудня, 11:17 • 51984 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 36223 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 35568 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 46158 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 51551 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський
Комбінована атака рф у ніч на 6 грудня: Україна збила 615 повітряних цілей з 704, зафіксовано влучання ракет та дронів на 29 локаціях

Київ • УНН

 • 112 перегляди

У ніч на 6 грудня Повітряні сили України збили 615 з 704 повітряних цілей, включаючи 585 БпЛА та 29 крилатих ракет. Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

Комбінована атака рф у ніч на 6 грудня: Україна збила 615 повітряних цілей з 704, зафіксовано влучання ракет та дронів на 29 локаціях

У Повітряних силах заявили, що під час комбінованого удару у ніч на 6 грудня було збито 615 повітряних цілей з 704. Разом з тим, зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях, передає УНН.

Деталі

У ніч на 6 грудня (з 18:00 5 грудня) противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 704 засобів повітряного нападу – 51 ракети ( із них 17 - "балістика") та 653 БпЛА різних типів:

- 653 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ АР Крим (понад 300 із них – "шахеди");

- 3 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" (райони пусків: Рязанська, Тамбовська обл. – рф);

- 34 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К/Калібр (райони пусків: Ростовська обл.– рф, акваторія Чорного моря);

- 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків: Брянська, Ростовська обл., Краснодарський край – рф, ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей:

- 585 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

- 29 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К/Калібр;

- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23.

Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях 

- резюмували у Повітряних силах.

рф завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетиці у 8 областях, є знеструмлення - Міненерго06.12.25, 09:49 • 3078 переглядiв

Антоніна Туманова

Україна