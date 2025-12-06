$42.180.00
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинцы сегодня будут без света дольше: после массированной атаки рф Укрэнерго увеличило объемы отключений

Киев • УНН

 • 978 просмотра

Украинская энергосистема подверглась восьмой с начала года массированной атаке, что привело к повреждению энергообъектов и увеличению объемов вынужденных ограничений потребления электроэнергии. Во всех регионах действуют почасовые отключения и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Украинцы сегодня будут без света дольше: после массированной атаки рф Укрэнерго увеличило объемы отключений

Украинская энергосистема подверглась очередному массированному удару дронов и ракет. В результате атаки повреждены энергообъекты, а объем вынужденных ограничений потребления электроэнергии по стране увеличен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Детали

Ночью и утром российские войска совершили уже восьмую с начала года массированную атаку по энергетической инфраструктуре. Под удар попали электростанции, объекты передачи и распределения электроэнергии в нескольких регионах, также повреждено оборудование. Всюду, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики пытаются как можно быстрее подать свет потребителям и вернуть в работу поврежденные объекты.

В результате сегодняшней массированной атаки – объем предварительно прогнозируемых мер ограничения потребления сегодня вынужденно увеличен. Сейчас во всех регионах Украины действуют почасовые отключения объемом 2,5 – 3 очередей одновременно. Также во всех областях в течение всех суток будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса 

– говорится в сообщении.

Добавим

Как сообщили в компании, по состоянию на 8:45, 6 декабря, уровень потребления электроэнергии был на 2,4% ниже, чем неделю назад, из-за вынужденных обесточиваний. 5 декабря утренний максимум потребления был на 2,9% ниже показателя предыдущего дня. Причиной тоже стало увеличение объемов аварийных отключений из-за массированной атаки.

Учитывая последствия очередной массированной атаки на энергосистему и текущие погодные условия – необходимость в экономном энергопотреблении сегодня очень значительна. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 22:00. Экономное потребление электроэнергии будет способствовать меньшей продолжительности вынужденных отключений 

– призывает Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме может меняться. Укрэнерго напоминает следить "за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)".

Напомним

В Киевской области три человека получили ранения в результате массированной атаки РФ дронами и ракетами. Среди пострадавших - женщина с осколочными ранениями и мужчина с рваной раной голени.

Алла Киосак

